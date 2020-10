«Малыш хочет найти судьбу среди содержанок»: новое обвинение в сторону Тимати

View this post on Instagram

СКОЛЬКО МОЖНО ВРАТЬ? СКОЛЬКО ВЫ ЕЩЁ ГОТОВЫ ВЕРИТЬ своим кумирам❓ Извините меня, если сможете) но ВАС ДЕРЖАТ ЗА ИДИОТОВ 🛑Развод Самойловой и Джигана: 🏆Армия подписчиков несчастной многодетной матери увеличилась более чем на миллион 🏆Стоимость рекламного поста и сторис выросла почти до 2 миллионов 🏆срочно организованы два гива с доходом минимум 10 миллионов 🏆заработок «бедняжки» составил более 20 миллионов в месяц.. Но гордая «жертва рэпера» с сарказмом отвечала на его клятвы в любви и уверяла, что НИКОГДА его не простит - не допустит, чтобы её девочки слышали мат, оскорбления и тд и тп 🤦‍♀️ Чем закончилась история нужно напоминать или вы в курсе 🤷‍♀️ 🛑История никому давно не интересных «старого коня Тарзана», который «не портит борозды»то есть трахает «все что шевелится» уже 30 лет и певицу 2 песен 20летней давности тоже давно забытой «русалки с тюльпанами»: 🏆ОНИ ГЕРОИ ВСЕХ ШОУ: он ни пред кем не оправдывается и не даёт интервью, но постоянно делает и то и другое😂 Кстати, если не смотрели - посмотрите его интервью Собчак, это гораздо смешнее всех стендапов вместе взятых 🏆 По словам продюсера Лаврова , семейный скандал принес паре огромную популярность.«Гонорар Наташи за кассовый концерт — около 8—10 тысяч евро, а в месяц их может быть очень много: домой она привозит минимум 100 тысяч 💶 +корпоративы 🏆мужик на 200% тоже поднял цену за корпоративы, которые правда бывают редко: извращенки , желающие любоваться на 50 летнего голого мужика, который бродит по сцене в простыне и с розой в руках много - много лет ( ничего нового придумать не может), и имеют на это 5-6 тысяч 💶 встречаются редко 🛑И последнее «шоу», которое меня просто доканало : РАССТАВАНИЕ ТИМАТИ С РЕШЕТОВОЙ и немедленно его участие в шоу ХОЛОСТЯК - малыш хочет найти свою судьбу среди эскортниц и содержанок, которые героинями этого шоу традиционно являются.... Здесь я даже комментировать ничего не хочу: адекватные все поняли, а дуракам так и надо😂 Кто из вас верит в такие истории? Вам не обидно играть роль «легковерного стада»? PS не могу не вспомнить про аптекаршу - убийцу, заступаясь за скорбь которой меня и даже Юру проклинали сотни её поклонниц 🤣😁😄