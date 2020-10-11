«Малыш хочет найти судьбу среди содержанок»: новое обвинение в сторону Тимати

Анастасия Иванова

37-летний Тимати стал настоящим ньюсмейкером недели, после того, как стало известно, что он примет участие в шоу «Холостяк». Сейчас эта тема уже активно обсуждается в сети. Своим мнением на этот счет наряду с остальными интернет-пользователями уже успели высказаться Рита Дакота, Роза Сябитова, Егор Крид, Слава и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Стоит отметить, что ни один из комментариев не был положительным.

На рэпера выливается целая волна негатива. Многие считают, что на проекте уже пропали реальные чувства, и теперь это превратилось в очередное шоу с актерами. Популярная блогерша Елена Санжаровская тоже решила высказаться по эту поводу.

«Последнее «шоу», которое меня просто добило: расставание Тимати с Решетовой. И его немедленное участие в «Холостяке». Малыш хочет найти судьбу среди содержанок, которые героинями этого шоу традиционно являются»,

— считает Елена.

Девушка спросила у своих читателей, кто верит в такие истории? И не обидно ли зрителям играть роль «легковерного стада»?

«Здесь даже я комментировать ничего не хочу: адекватные все поняли, а дуракам так и надо»,

— добавила она.

В последнее время шоу «Холостяк» подвергается постоянно критике. Интересно, как телеканал будет восстанавливать свою репутацию?!

А что думаешь ты по этому поводу?

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