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«Малыш хочет найти судьбу среди содержанок»: новое обвинение в сторону Тимати

«Малыш хочет найти судьбу среди содержанок»: новое обвинение в сторону Тимати

37-летний Тимати стал настоящим ньюсмейкером недели, после того, как стало известно, что он примет участие в шоу «Холостяк». Сейчас эта тема уже активно обсуждается в сети. Своим мнением на этот счет наряду с остальными интернет-пользователями уже успели высказаться Рита Дакота, Роза Сябитова, Егор Крид, Слава и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Стоит отметить, что ни один из комментариев не был положительным.


На рэпера выливается целая волна негатива. Многие считают, что на проекте уже пропали реальные чувства, и теперь это превратилось в очередное шоу с актерами. Популярная блогерша Елена Санжаровская тоже решила высказаться по эту поводу.


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СКОЛЬКО МОЖНО ВРАТЬ? СКОЛЬКО ВЫ ЕЩЁ ГОТОВЫ ВЕРИТЬ своим кумирам❓ Извините меня, если сможете) но ВАС ДЕРЖАТ ЗА ИДИОТОВ 🛑Развод Самойловой и Джигана: 🏆Армия подписчиков несчастной многодетной матери увеличилась более чем на миллион 🏆Стоимость рекламного поста и сторис выросла почти до 2 миллионов 🏆срочно организованы два гива с доходом минимум 10 миллионов 🏆заработок «бедняжки» составил более 20 миллионов в месяц.. Но гордая «жертва рэпера» с сарказмом отвечала на его клятвы в любви и уверяла, что НИКОГДА его не простит - не допустит, чтобы её девочки слышали мат, оскорбления и тд и тп 🤦‍♀️ Чем закончилась история нужно напоминать или вы в курсе 🤷‍♀️ 🛑История никому давно не интересных «старого коня Тарзана», который «не портит борозды»то есть трахает «все что шевелится» уже 30 лет и певицу 2 песен 20летней давности тоже давно забытой «русалки с тюльпанами»: 🏆ОНИ ГЕРОИ ВСЕХ ШОУ: он ни пред кем не оправдывается и не даёт интервью, но постоянно делает и то и другое😂 Кстати, если не смотрели - посмотрите его интервью Собчак, это гораздо смешнее всех стендапов вместе взятых 🏆 По  словам продюсера Лаврова , семейный скандал принес паре огромную популярность.«Гонорар Наташи за кассовый концерт — около 8—10 тысяч евро, а в месяц их может быть очень много: домой она привозит минимум 100 тысяч 💶 +корпоративы 🏆мужик на 200% тоже поднял цену за корпоративы, которые правда бывают редко: извращенки , желающие любоваться на 50 летнего голого мужика, который бродит по сцене в простыне и с розой в руках много - много лет ( ничего нового придумать не может), и имеют на это 5-6 тысяч 💶 встречаются редко 🛑И последнее «шоу», которое меня просто доканало : РАССТАВАНИЕ ТИМАТИ С РЕШЕТОВОЙ и немедленно его участие в шоу ХОЛОСТЯК - малыш хочет найти свою судьбу среди эскортниц и содержанок, которые героинями этого шоу традиционно являются.... Здесь я даже комментировать ничего не хочу: адекватные все поняли, а дуракам так и надо😂 Кто из вас верит в такие истории? Вам не обидно играть роль «легковерного стада»? PS не могу не вспомнить про аптекаршу - убийцу, заступаясь за скорбь которой меня и даже Юру проклинали сотни её поклонниц 🤣😁😄

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«Последнее «шоу», которое меня просто добило: расставание Тимати с Решетовой. И его немедленное участие в «Холостяке». Малыш хочет найти судьбу среди содержанок, которые героинями этого шоу традиционно являются»,

— считает Елена.

Девушка спросила у своих читателей, кто верит в такие истории? И не обидно ли зрителям играть роль «легковерного стада»?

«Здесь даже я комментировать ничего не хочу: адекватные все поняли, а дуракам так и надо»,

— добавила она.

В последнее время шоу «Холостяк» подвергается постоянно критике. Интересно, как телеканал будет восстанавливать свою репутацию?!

А что думаешь ты по этому поводу?

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По материалам: popcake.tv

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