Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением

Лидия Мартынова

Советская, российская эстрадная певица Марина Хлебникова пропала из социальных сетей, чем встревожила поклонников, поскольку она тяжело больна.

Последнее обновление страницы артистки в Instagram было десять недель назад.

Поклонники, которые еще недавно радовались ее дуэту с рэпером Russell Ray и новой версии песни "Чашки кофею", теперь пишут на ее странице встревоженные комментарии: "Марина, с вами все хорошо?", "Марина, выйдите на связь! Мы переживаем", "Марина, вы прекрасны, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Всего вам наилучшего!".