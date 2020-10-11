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Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением

Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Советская, российская эстрадная певица Марина Хлебникова пропала из социальных сетей, чем встревожила поклонников, поскольку она тяжело больна.

Последнее обновление страницы артистки в Instagram было десять недель назад.

Поклонники, которые еще недавно радовались ее дуэту с рэпером Russell Ray и новой версии песни "Чашки кофею", теперь пишут на ее странице встревоженные комментарии: "Марина, с вами все хорошо?", "Марина, выйдите на связь! Мы переживаем", "Марина, вы прекрасны, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Всего вам наилучшего!".

# Россия
По материалам: ria.ru

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