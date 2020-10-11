Марина Хлебникова закрутила роман с молодым рэпером

Влада Некрасова

Карьера исполнительницы популярного хита «Чашка кофею» Марины Хлебниковой начиналась под руководством Бари Алибасова. Сначала девушка пела в группе «Интеграл», а затем в «На-На». А только потом у нее сложилась сольная карьера. Девушка записывала новые треки и ездила на гастроли, но в том году призналась, что борется с неизлечимым недугом, из-за которого очень сильно похудела. Тогда подробности своего состояния она не раскрыла, но заявила, что врачи ее лечат уже 15 лет.

После смерти мужа девушка сильно похудела и начала употреблять алкоголь. Поклонники не на шутку испугались. К счастью, Марине удалось взять себя в руки. Она вновь стала появляться на телевидении. Этим летом Хлебникова спела свою «Чашку кофею» дуэтом с рэпером Russell Ray на шоу Андрея Малахова.

Поклонникам очень понравился их дуэт. Они отмечали, что старому хиту будто дали новую жизнь. Кроме этого, в комментариях все чаще появлялись сообщения о том, что молодой рэпер Russell Ray хорошо смотрится с Мариной Хлебниковой. Некоторые СМИ даже приписывали роман артистам.

Однако ни музыкант, ни Марина никак не комментировали эту информацию. А лишь выставляли милые снимки в социальных сетях.

«Вы так хорошо вместе смотритесь», «А это правда, что у вас роман?», «Когда официально раскроете свои отношения»,

— писали пользователи сети под снимками.

Однако догадки поклонников так и не подтвердились.

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