Марина Хлебникова закрутила роман с молодым рэпером
Карьера исполнительницы популярного хита «Чашка кофею» Марины Хлебниковой начиналась под руководством Бари Алибасова. Сначала девушка пела в группе «Интеграл», а затем в «На-На». А только потом у нее сложилась сольная карьера. Девушка записывала новые треки и ездила на гастроли, но в том году призналась, что борется с неизлечимым недугом, из-за которого очень сильно похудела. Тогда подробности своего состояния она не раскрыла, но заявила, что врачи ее лечат уже 15 лет.
После смерти мужа девушка сильно похудела и начала употреблять алкоголь. Поклонники не на шутку испугались. К счастью, Марине удалось взять себя в руки. Она вновь стала появляться на телевидении. Этим летом Хлебникова спела свою «Чашку кофею» дуэтом с рэпером Russell Ray на шоу Андрея Малахова.
Поклонникам очень понравился их дуэт. Они отмечали, что старому хиту будто дали новую жизнь. Кроме этого, в комментариях все чаще появлялись сообщения о том, что молодой рэпер Russell Ray хорошо смотрится с Мариной Хлебниковой. Некоторые СМИ даже приписывали роман артистам.
Однако ни музыкант, ни Марина никак не комментировали эту информацию. А лишь выставляли милые снимки в социальных сетях.
«Вы так хорошо вместе смотритесь», «А это правда, что у вас роман?», «Когда официально раскроете свои отношения»,— писали пользователи сети под снимками.
Однако догадки поклонников так и не подтвердились.Подпишись на нас в Яндекс Новости