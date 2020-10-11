Меган Маркл рассказала о проблемах с психическим здоровьем из-за нападок прессы

Лидия Мартынова

Супруга принца Гарри (Harry) Меган Маркл (Meghan Markle) призналась в том, как сложно ей бывает справляться с публичностью и жить под контролем СМИ. Помимо того, что родословная мужа постоянно втягивает ее в громкие скандалы, Меган вынуждена отчитываться за каждое действие и сказанные ей слова, что мешает ей заявить об индивидуальных взглядах. Периодически на знаменитость накатывает депрессия, ведь, по ее словам, она не привыкла вслух говорить о слабостях.

«Последние несколько месяцев, конечно, были непростыми для всех. Но мы определенно не можем жаловаться. Нам повезло, что мы все здоровы и у нас есть крыша над головой»,

— высказалась Маркл.

Несмотря на то, что на данный момент ситуация с конфликтом в семье утихла, Меган постоянно преследуют СМИ, создавая дезинформацию даже из достоверных фактов. Это пошатнуло психику супруги Гарри и заставило заняться медитациями и вести дневник о своих эмоциональных перепадах.

Зарубежная пресса поговаривает, что проблемы с психическим здоровьем Маркл гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд при просмотре интервью женщины, она принимает специальные препараты и посещает врача. Однако, данный слух не является официально подтвержденным.

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