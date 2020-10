Меган Маркл рассказала о проблемах с психическим здоровьем из-за нападок прессы

View this post on Instagram

Герцогиня Сассекская примет участие в виртуальном саммите от онлайн-площадки Fortune. Как сказано на сайте, саммит Most Powerful Women объединит женщин из списка Fortune 500, ведущих женщин-учредителей, различных лидеров в области политики, искусства, а также лидеров из неправительственных организаций. У Меган возьмут интервью, чтобы обсудить, как онлайн жизнь влияет на нашу жизнь вне сети. Интервью Меган начнется сегодня в 21:15 по Москве #меганмаркл