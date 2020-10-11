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Меган Маркл рассказала о проблемах с психическим здоровьем из-за нападок прессы

Меган Маркл рассказала о проблемах с психическим здоровьем из-за нападок прессы

Супруга принца Гарри (Harry) Меган Маркл (Meghan Markle) призналась в том, как сложно ей бывает справляться с публичностью и жить под контролем СМИ. Помимо того, что родословная мужа постоянно втягивает ее в громкие скандалы, Меган вынуждена отчитываться за каждое действие и сказанные ей слова, что мешает ей заявить об индивидуальных взглядах. Периодически на знаменитость накатывает депрессия, ведь, по ее словам, она не привыкла вслух говорить о слабостях.


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Герцогиня Сассекская примет участие в виртуальном саммите от онлайн-площадки Fortune. Как сказано на сайте, саммит Most Powerful Women объединит женщин из списка Fortune 500, ведущих женщин-учредителей, различных лидеров в области политики, искусства, а также лидеров из неправительственных организаций. У Меган возьмут интервью, чтобы обсудить, как онлайн жизнь влияет на нашу жизнь вне сети. Интервью Меган начнется сегодня в 21:15 по Москве #меганмаркл

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«Последние несколько месяцев, конечно, были непростыми для всех. Но мы определенно не можем жаловаться. Нам повезло, что мы все здоровы и у нас есть крыша над головой»,

— высказалась Маркл.
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Меган Маркл после переезда в США решила заняться большой политикой. Она намерена в 2024 году баллотироваться на пост президента США. Герцег и герцогиня Сассекские покинули Великобританию, отказавшись от своих королевских обязанностей, и переехали вместе с детьми жить в Соединенные Штаты Америки. Супруги заключили контракт с компанией Netflix и обеспечили себя доходом. Намерение Маркл участвовать в президентских выборах США в 2024 году подтвердил ее биограф Омид Скоби. Он уже подтверждал, что супруга принца Гарри имеет серьезные намерения в Белом доме. "Меган — воплощение американской мечты. Однажды мы можем увидеть, как она станет президентом", — заявил Скоби. #меганмаркл

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Несмотря на то, что на данный момент ситуация с конфликтом в семье утихла, Меган постоянно преследуют СМИ, создавая дезинформацию даже из достоверных фактов. Это пошатнуло психику супруги Гарри и заставило заняться медитациями и вести дневник о своих эмоциональных перепадах.

Зарубежная пресса поговаривает, что проблемы с психическим здоровьем Маркл гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд при просмотре интервью женщины, она принимает специальные препараты и посещает врача. Однако, данный слух не является официально подтвержденным.

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По материалам: popcake.tv

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