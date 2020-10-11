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Меган Маркл записала подкаст вместе с принцем Гарри: "Я стала самой затролленной персоной 2019 года"

Меган Маркл записала подкаст вместе с принцем Гарри: "Я стала самой затролленной персоной 2019 года"

Даже после сложения с себя королевских обязанностей 36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл продолжают уделять много внимания в своей работе ментальному здоровью детей и взрослых. По этой причине звездные супруги просто не могли проигнорировать вчерашнюю памятную дату — Всемирный день психического здоровья, отмечаемый ежегодно с 1992-го.


В честь этого важного события Меган и Гарри приняли участие в записи подкаста для молодежного канала Teenager Therapy. В беседе с юными блогерами герцог и герцогиня Сассекские рассказали о важности психического здоровья и необходимости снятия стигматизации вокруг этой темы в современном обществе. В ходе беседы Меган Маркл также поделилась с ведущими своим непростым опытом.

Эта тема касается меня напрямую, потому что, как мне сказали, в 2019 году я стала самой затролленной персоной в мире. Вот уже восемь месяцев я нахожусь в тени: сначала я была в декрете, а потом ухаживала за ребенком. Однако травля все равно продолжается, с этим почти ничего нельзя поделать. Неважно, 15 вам лет или 25, — если люди говорят о вас неправду, это все равно отражается на вашем эмоциональном фоне,

— рассказала Меган.


Принц Гарри и Меган Маркл с ведущими подкаста

Герцогиня также поделилась своим способом справляться с психологическими проблемами. Меган рассказала, что в самые непростые моменты ей помогает ведение личного дневника, на страницах которого она может выговориться. Маркл убеждена, что проблема уже не кажется такой большой и неразрешимой, после того как ты сначала напишешь о ней, а потом это перечитаешь. Принц Гарри, в свою очередь, признался, что приводит свое эмоциональное состояние в норму с помощью медитаций, а Меган подтвердила, что муж подходит к этому делу со всей серьезностью.


Во время записи подкаста Меган Маркл также вспомнила о психологических проблемах, с которыми столкнулась сразу же после рождения сына Арчи:

Я чувствовала себя марафонцем. В промежутках между официальными встречами я каждый раз бежала к сыну, чтобы убедиться, что он накормлен и спокоен. Тогда я была очень уязвима и измотана. В такие моменты каждый из нас хочет, чтобы кто-то поинтересовался, все ли с ним в порядке. Но сегодня я бы ответила, что у меня все хорошо.

В интервью принц Гарри и Меган Маркл также немного рассказали о годовалом малыше Арчи. По словам родителей, мальчик очень любит птиц и всегда с интересом за ними наблюдает, а его звездный отец по этой причине даже научился подражать пению пернатых.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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