Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Место Вакарчука в Раде займет "киборг", — решение ЦИК

Место Вакарчука в Раде займет "киборг", — решение ЦИК

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украинский актер и режиссер Андрей Шараскин, который также является одним из «киборгов» Донецкого аэропорта с позывным «Богема», станет народным депутатом по спискам партии «Голос» вместо Святослава Вакарчука. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия на заседании 10 октября, сообщила пресс-служба ЦИК.

Как стало известно, 8 октября истек последний день, когда должна была подать свои документы в ЦИК Алина Свидерская, имя которой значилось в избирательном списке партии под № 19. Однако документы от нее так и не поступили, поэтому депутатом (после принесения присяги) станет Шараскин.

Андрей Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе и возглавляет ООО «Театральная компания Андрея Шараскина». Воевать на Донбасс он отправился во главе одной из боевых рот «Правого сектора».

Напомним, сам Вакарчук в сентябре попал в список украинцев, в отношении которых Кремль ввел персональные санкции.

256 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Слов нет, одни эмодзи. Как веселые картинки (почти) заменили язык
Слов нет, одни эмодзи. Как веселые картинки (почти) заменили язык
Аффирмации на стройность, похудение и красоту
Аффирмации на стройность, похудение и красоту
Чонгук захватил Twitter после Map Of The Soul ON:E
Чонгук захватил Twitter после Map Of The Soul ON:E
Живой! Ким Чен Ын впервые за полгода появился на публике
Живой! Ким Чен Ын впервые за полгода появился на публике
Снимки из космоса засекли судно, сбросившее воду в Авачинском заливе
Снимки из космоса засекли судно, сбросившее воду в Авачинском заливе
И вновь рекорд. В РФ второй день фиксируют свыше 12 тысяч случаев COVID
И вновь рекорд. В РФ второй день фиксируют свыше 12 тысяч случаев
Эксперты рассказали, для чего мошенники собирают записи голосов россиян
Эксперты рассказали, для чего мошенники собирают записи голосов
С надеждой на взаимность. Трамп рассказал о симпатии к Путину
С надеждой на взаимность. Трамп рассказал о симпатии к Путину
Знакомьтесь, Лорен Грей! Что мы знаем о самом популярном блогере в TikTok
Знакомьтесь, Лорен Грей! Что мы знаем о самом популярном блогере в
Составлен любовный гороскоп на октябрь для каждого знака зодиака
Составлен любовный гороскоп на октябрь для каждого знака зодиака
В Литве пройдут выборы в парламент
В Литве пройдут выборы в парламент
Российские космонавты на МКС лишились новогодних подарков
Российские космонавты на МКС лишились новогодних подарков

Топ на сегодня

Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для

Еще по теме

Стало известно, кто заменит Вакарчука в Раде
Стало известно, кто зайдет в Раду вместо выбывшего Вакарчука
Голосовать станет проще: ЦИК приняла важное решение
История повторяется: Вакарчук снова уходит из Рады