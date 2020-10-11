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Microsoft возместит сотрудникам расходы на "домашний офис"

Microsoft возместит сотрудникам расходы на "домашний офис"
Американская корпорация Microsoft разрешит сотрудникам постоянно работать удаленно, обязуясь при этом возместить их затраты на организацию рабочего места. Об этом сообщило издание The Verge.

Отмечается, что компания представила сотрудникам документ, в котором указано, что они могут либо полностью перейти на удаленный режим работы, либо частично - несколько дней в неделю необходимо пребывать в офисе корпорации.
При этом организацию рабочего места членов персонала за пределами корпорации руководство обязуется оплатить полностью.

Однако авторы документа подчеркнули, что специфика некоторых должностей делает невозможным переход на удаленную работу их владельцев.
Как известно, США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом COVID-19. По последним данным, в стране зафиксировано 7,7 миллиона случаев инфицирования, из них более 5 миллионов закончились выздоровлением и больше 200 тысяч - смертью.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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