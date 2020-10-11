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Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на водоснабжение Крыма

Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на водоснабжение Крыма
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина.

"Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 миллиардов рублей на создание новых объектов водоснабжения. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.


Владимира Путина, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове, подчеркнули в кабмине.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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