Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на водоснабжение Крыма

Алексей Вольцев

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина.

"Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 миллиардов рублей на создание новых объектов водоснабжения. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.

Владимира Путина, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове, подчеркнули в кабмине.