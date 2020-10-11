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Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с праздником

Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что РФ - ведущая аграрная держава и это является результатом огромного труда и профессионализма, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Россия является ведущей аграрной державой, одним из лидеров мирового продовольственного рынка. Это – результат вашего огромного труда, профессионализма, упорства, ответственного отношения к своему делу. И конечно, поддержки, которую вам оказывает государство", - говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что АПК динамично развивается, демонстрирует высокие темпы роста производства зерна, мяса, масла, овощей, а также в сфере глубокой переработки сельхозпродукции.


"Особое внимание уделяется подготовке молодых высококвалифицированных специалистов. Многое уже сделано, но впереди – новые масштабные задачи. Необходимо продолжить работу по развитию сельских территорий, заниматься строительством современного жилья, дорожной и социальной инфраструктуры. Делать всё, чтобы в сельской местности людям было комфортно жить, учиться и работать. Уверен, что общими усилиями мы обязательно этого добьёмся", - добавляется в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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