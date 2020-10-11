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Мужчина поджег себя на Крещатике в Киеве

Мужчина поджег себя на Крещатике в Киеве

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве ночью на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег. Со 100% ожогов тела он был госпитализирован в больницу. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Вартові Еспресо».

Как сообщается, 49-летний мужчина совершил самосожжение около 3:30 часов ночи. Случайные прохожие, ставшие свидетелями жуткого события, пытались сбить с человека пламя. Мотивы самоубийства мужчины неизвестны.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте произошла попытка самосожжения. Ее совершил мужчина с плакатом на груди. Поразительно, но ставшие очевидцами прохожие даже не пытались помочь человеку, а некоторые еще и снимали происходящее на телефон. Пострадавший получил ожоги 45% тела.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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