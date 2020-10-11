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«Мы раздражены»: почему BTS недвольны онлайн-концертом MAP OF THE SOUL ON:E

«Мы раздражены»: почему BTS недвольны онлайн-концертом MAP OF THE SOUL ON:E

Вчера южнокорейская к-поп группа BTS дала онлайн-концерт MAP OF THE SOUL ON:E. Во время 2-х часового шоу ребята выступили в масштабе, соизмеримом с офлайн-концертами, с использованием технологий дополненной реальности и программного обеспечения расширенной реальности, контента в высокой чёткостью. Режим мультикамер помог зрителям выбирать и наслаждаться различными сценами, снятыми с разных ракурсов в режиме реального времени.


Если ты вдруг пропустил шоу, то предлагаем тебе узнать, что же сказали ребята в своей заключительной речи?


«Люди говорили нам, что для исполнения наших мечт нам придётся потерять много вещей: то, что мы любим, чему доверяем и что хотим защищать. Они говорили, что нам придётся потерять всё, чтобы заполучить то, чего мы хотим. И они не полностью ошибались. Благодаря тому, что существует не только один путь, мы встретили так много похожих на нас людей и тех, кто сейчас здесь. Мы вечно будем двигаться дальше, распевая различные истории на разных языках. Нас не семеро, наши истории могут быть историями вас, меня и всех нас»,

— начал свою речь RM.
[media=https://twitter.com/My__Magic_Shop/status/1315228020836311042?ref_src=twsrc%5Etfw]

Джин (Jin) отметил, что во время онлайн-концерта он не настолько им насладился, как это бывает обычно, так как это выступление казалось ему больше промоушеном, чем концертом. Именно это заставило его грустить.

«Сегодня было то, что мы подготовили, но не смогли продемонстрировать вам на все 100%, и было то, что мы смогли показать только из-за того, что это онлайн-концерт. Я очень надеюсь, что те, кто смотрел сегодня концерт, им насладились. Надеюсь, что скоро всё станет лучше. Скучаю по вам»,

— заявил Шуга (Suga).

Однако Джин и Шуга были не единственными, кто не совсем доволен выступлением. Джей-Хоуп (J-Hope) также заявил, что был раздражен.

«Если честно, я счастлив на 80%, а на 20% — раздражён. Этот бесконтактный онлайн-концерт был очень сложной задачей, а также нашей великой попыткой. Мне кажется, наше желание продемонстрировать вам наши лучшие стороны в это тяжёлое время, что было огромной целью, сегодня было достигнуто, и я на 80% очень счастлив. Как выступающий артист, думаю, что оставшиеся 20% — это большое раздражение, появляющееся из-за того, что я не могу встретиться с вами глазами и пообщаться»,

— произнес айдол.
[media=https://twitter.com/BitiiezLuv/status/1315218169041162241?ref_src=twsrc%5Etfw]

Чимин (Jimin) и Ви (V) добавили, что во время подготовки к выступлению было много вещей, которые их раздражали. Они не понимали, почему люди должны проходить через все это.

«Мы постоянно говорили в интервью, что были раздражены и теряли надежду из-за COVID-19. Но это правда так. Было так тяжело. И даже сейчас, этот концерт должен был быть местом, где мы вместе с АРМИ скачем, дурачимся и поём»,

— произнес Тэхен.

В заверяющей речи Чонгук (Jungkook) поблагодарил АРМИ за поддержку и пожелал им оставаться здоровыми:

«Большое вам спасибо, я вас люблю».

[media=https://twitter.com/blackxagustdMP4/status/1315228056919965696?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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