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На БелАЭС запустили цепную реакцию

На БелАЭС запустили цепную реакцию

В Белоруссии в реакторе первого энергоблока новой атомной электростанции запустили управляемую цепную реакцию деления. Установка будет работать на минимальном уровне мощности.

В пресс-службе белорусского Минэнерго сообщили, что энергетический пуск блока и его включение в энергосистему страны состоятся позже – пока речь только об исследованиях, которые позволяют установить, соответствует ли система требованиям.

В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом положено начало жизненного цикла реактора.

Атомная электростанция в Белоруссии строится по российскому проекту ВВЭР-1200. Планируется запустить два энергоблока мощностью по 1200 МВт. Финансирование обеспечено за счет российского кредита – белорусская сторона уже потратила $4,5 млрд, а общая стоимость станции достигнет $6 млрд.

Накануне стало известно, что правительство Белоруссии приняло решение перенести полный ввод в эксплуатацию БелАЭС с текущего на 2022 год.

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По материалам: uposters.ru

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