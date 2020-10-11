На БелАЭС запустили цепную реакцию
В Белоруссии в реакторе первого энергоблока новой атомной электростанции запустили управляемую цепную реакцию деления. Установка будет работать на минимальном уровне мощности.
В пресс-службе белорусского Минэнерго сообщили, что энергетический пуск блока и его включение в энергосистему страны состоятся позже – пока речь только об исследованиях, которые позволяют установить, соответствует ли система требованиям.
Атомная электростанция в Белоруссии строится по российскому проекту ВВЭР-1200. Планируется запустить два энергоблока мощностью по 1200 МВт. Финансирование обеспечено за счет российского кредита – белорусская сторона уже потратила $4,5 млрд, а общая стоимость станции достигнет $6 млрд.
Накануне стало известно, что правительство Белоруссии приняло решение перенести полный ввод в эксплуатацию БелАЭС с текущего на 2022 год.