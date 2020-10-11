На трассе М-10 в Ленинградской области рухнул надземный переход

Анастасия Иванова

На федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области рухнул надземный пешеходный переход, движение по трассе перекрыто. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По данным Росавтодора, в переход врезался грузовик с поднятым кузовом, что привело к обрушению. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

«Поступило сообщение об обрушении перехода на трассу в Тосненском районе Ленинградской области», — сказал собеседник агентства.

В региональном главке МЧС подтвердили данную информацию, других подробностей пока нет.