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Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в Таджикистане

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в Таджикистане

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств не зафиксировали нарушений на президентских  выборах в Таджикистане, заявлений о нарушениях также не поступало, рассказал в воскресенье координатор группы наблюдателей от МПА, российский сенатор Олег Мельниченко. Об этом сообщает ТАСС.

«Нарушений на участках в день голосования наблюдателями не зафиксировано, каких-либо заявлений о нарушениях к нам также не поступало», — сообщил парламентарий.

На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов. Это действующий президент Эмомали Рахмон, а также Рустам Латифзода, Абдухалим Гаффорзода, Рустам Рахматзода и Миродж Абдуллоев. Для победы нужно набрать более 50 процентов голосов.

Ранее в воскресенье в ЦИК республики заявили, что выборы считаются состоявшимися, поскольку явка избирателей на 15:00 (13:00 мск) превысила 50 процентов, составив 70,7 процента.

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По материалам: pnp.ru

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