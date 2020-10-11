Наперекор стереотипам: самые известные программистки и IT-специалистки, которые изменили технический мир

Вадим Карасев

В обществе принято считать, что программирование — это больше мужская профессия, нежели женская: якобы программисты и IT-специалисты-мужчины гораздо успешнее своих коллег-женщин. Но все это не что иное, как стереотип. Среди тех, кто сделал важные технические открытия и добился большого успеха, немало и женщин. Часто их роль в развитии программирования недооценивают. Спешим исправить эту несправедливость и знакомим вас с самыми выдающимися женщинами в сфере IT.

Хеди Ламарр

Широкой публике Хеди Ламарр известна как голливудская звезда и секс-символ (она прославилась ролью в фильме "Экстаз", в котором снялась обнаженной), однако она знаменита и своей научной деятельностью. Именно ей принадлежит создание системы связи, которая позже послужит основой для Wi-Fi, GPS и Bluetooth.





Хеди ЛамаррХеди Ламарр в фильме "Экстаз"

Изобретение Ламарр, которое она запатентовала в 1942 году вместе с американским ученым Джорджем Антейлом, получило название "Система секретной связи" и представляло собой радионавигационную систему. С ее помощью можно было дистанционно управлять торпедами, что активно использовалось во время Второй мировой войны.

Несмотря на то что изобретение Хеди было очень популярно у военных, а затем и другие ученые использовали его для создания современных технических новинок, семья Ламарр не получила за это ни цента. Заслугу Ламарр признали лишь много лет спустя — в 1997 году ее наградили за изобретение.





Личная жизнь актрисы и ученой была довольно бурной: замужем она была шесть раз и родила троих детей.





Грейс Хоппер

Американка Грейс Хоппер — одна из самых известных и востребованных компьютерных ученых, когда-либо живших на земле. В возрасте 22 лет она окончила Вассар-колледж в городе Покипси, штат Нью-Йорк, где получила степень бакалавра по математике и физике. Еще через два года она получила степень магистра в Йельском университете, а затем там же спустя еще три года и степень доктора математических наук.

Хоппер была не только ученой, но и лейтенантом военно-морского флота США. Будучи еще в звании младшего лейтенанта, она стала работать в бюро вычислительных проектов при Гарвардском университете, где был создан первый в мире компьютер "Марк I". После Второй мировой войны Хоппер участвовала в создании UNIVAC — первого в мире коммерческого компьютера. Она также разработала первый универсальный язык программирования для бизнеса — COBOL, который используется до сих пор.





Грейс Хоппер

Посвятив себя карьере, Хоппер не оставила потомства. Она была замужем один раз (ее мужем был профессор Нью-Йоркского университета Винсент Фостер Хоппер), но после развода в 39 лет больше в брак не вступала.

Благодаря своим достижениям и успехам она получила прозвище Amazing Grace, что можно перевести как "Удивительная Грейс". Несмотря на то что она скончалась в 1992 году, Грейс Хоппер и сейчас продолжает вдохновлять программисток по всему миру.





Радья Перлман

68-летнего американского инженера Радью Перлман называют "матерью интернета". И учитывая такое прозвище, несложно догадаться, что она внесла существенный вклад в развитие интернета и компьютерные науки в целом. Будучи студенткой Массачусетского университета, она стала работать над LOGO — первым языком программирования для детей. А затем она создала и упрощенную версию — TORTIS, которую могли бы использовать дошкольники.





Радья Перлман

Но больше всего Перлман известна созданием алгоритма связующего дерева STP. Он решил начальную проблему обмена данными между компьютерами и остановил данные от попадания в петлю. Несмотря на то что оригинальный STP Перлман с момента его создания в 1985 году был обновлен и заменен, его главная идея по-прежнему лежит в основе большей части интернета и связанной с ним науки о сетях.

Радья Перлман не была замужем, детей у нее также нет.

Джейд Реймонд

45-летняя канадка Джейд Реймонд с юности увлекалась видеоиграми, поэтому, окончив колледж Марианаполис и получив степень бакалавра в области компьютерных наук в Университете Макгилла, она стала работать программисткой в компании Sony, где помогла сформировать отдел, который позже стал называться Sony Online. Благодаря своему опыту работы с онлайн-игровыми платформами Джейд стала сотрудницей компании Electronic Arts, где она отвечала за разработку онлайн-версии знаменитой игры The Sims.





Джейд Реймонд

Что принесло ей наибольшую известность в ее индустрии, так это работа в монреальском подразделении компании Ubisoft. В 2004 году в возрасте 29 лет она заняла должность исполнительного продюсера компании, где под ее руководством были созданы такие известные игры, как Assassin's Creed, Splinter Cell или Watch Dogs. В 2015 году она вернулась в Electronic Arts и основала Motive Studios. А в марте прошлого года она стала вице-президентом компании Google и главой игровой студии Google Stadia Games and Entertainment.

Став первой женщиной, получившей премию BAFTA в разделе электронных развлечений, Реймонд отметила, что в ее сфере еще предстоит сделать очень многое, чтобы способствовать гендерному разнообразию.

Все больше и больше девочек и мальчиков играют в видеоигры, что очень здорово, потому что это хорошая возможность заставить их задуматься об участии в разработке игр. Я думаю, что это огромная индустрия, в которой уже есть замечательные женщины, демонстрирующие отличную работу. Просто нужно больше выделять их достижения,

— сказала она в интервью Forbes.

Джейд замужем и вместе с супругом воспитывает дочку.





Элизабет Фейнлер

89-летняя американская ученая Элизабет Фейнлер — та самая женщина, которой мы обязаны современной системе имен доменов .com, .edu, .org.

Элизабет окончила Западный свободный колледж штата и сначала занималась работой в области биохимии. Но затем она переехала в Калифорнию и стала сотрудницей отдела информационных исследований в Стэнфордском университете. Там она сначала возглавляла отдел литературных исследований, а затем стала работать в исследовательском центре аугментации (ARC). К 1974 году она была главным исследователем, помогавшим планировать и управлять новым сетевым информационным центром (NIC) для компьютерной сети ARPANET.





Элизабет Фейнлер

24 года назад Элизабет вышла на пенсию, но она является активным волонтером Музея компьютерной истории в Калифорнии и жертвует деньги на проекты NIC.

Анита Борг

Американская ученая Анита Борг активно выступала за продвижение женщин-программисток в профессии. Анита окончила Нью-Йоркский университет с докторской степенью в области компьютерных технологий и открыла для себя программирование в свои 20 лет. В 28 лет она создала интернет-сообщество для женщин Systers, где они обсуждали проблемы, с которыми сталкивались на работе. А в 1994 году, в 35 лет, она основала женскую конференцию Grace Hopper Celebration. Эти крупнейшие в мире собрания женщин в области вычислительной техники с каждым годом становятся все популярнее.





Анита Борг

Кроме того, в 1997 году она основала Институт по делам женщин и технологий, целью которого было привлечь как можно больше женщин к научной деятельности.

В 2003 году Анита Борг скончалась от рака в возрасте 54 лет. Спустя год после ее смерти компания Google учредила стипендию ее имени, которую присуждают женщинам с самыми сильными академическими знаниями и лидерскими качествами.

Карен Спарк Джонс

Британская ученая Карен Спарк Джонс была программисткой, заложившей основы современных поисковых систем. Спарк Джонс была "первооткрывателем" в области поиска информации, что позволило пользователям работать с компьютерами, используя обычный язык, а не изучать код.

Когда большинство ученых пытались заставить людей использовать код для общения с компьютерами, Карен Спарк Джонс научила компьютеры понимать человеческий язык,

— писали о ней в The New York Times.





Карен Спарк Джонс

Карен окончила Кембриджский университет. Прежде чем заняться наукой, она несколько лет проработала в школе учительницей. Она также активно выступала за то, чтобы в сфере программирования и компьютерных технологий было как можно больше женщин.

В 1972 году она ввела понятие обратной частоты документа — метода подсчета количества появления в документе фраз, чтобы определить их важность. Это имело решающее значение для последующего развития современных поисковых систем.

Карен Спарк Джонс была замужем за ученым Роджером Нидхемом, детей у них не было. Карен умерла от рака в возрасте 71 года.

Ребекка Хайнеман

56-летняя американка Ребекка Хайнеман — дизайнер видеоигр и программист. Она является соосновательницей компаний по производству видеоигр Interplay Productions, Logicware, Contraband Entertainment и Olde Sküül и исполнительным директором последней.

В детстве Ребекка не могла позволить себе покупать видеоигры для своей приставки, поэтому она научилась копировать картриджи и создала себе целую коллекцию пиратских видеоигр. Однако она не была удовлетворена простым копированием и перепроектировала код консоли, чтобы понять, как эти игры были сделаны.

В 16 лет она вместе с приятелем отправилась в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в Национальном чемпионате по Space Invaders, и стала его победительницей, а затем в том же году выиграла его и в Нью-Йорке. После этого началась ее карьера.





Ребекка Хайнеман

Сначала она писала для журнала про видеоигры и была консультантом для книги про них, а вскоре стала и программистом в компании Avalon Hill. На тот момент Ребекке было 16 лет, и она планировала поступать в колледж, однако поменяла планы в пользу карьеры.

Через три года она вместе с тремя коллегами основала свою компанию Interplay Productions, где была ведущим программистом. Когда компания, которая выпустила известную игру Myth III, выросла до более чем 500 сотрудников, Хайнеман в 1995 году ее покинула. Она стала соосновательницей Logicware, где выступала в качестве главного технического директора и ведущего программиста, а еще через четыре года основала компанию Contraband Entertainment, став ее главным исполнительным директором. Ребекка также выступала в качестве старшего архитектора программного обеспечения для Bloomberg L. P. и Amazon, проводила обучение по разработке Xbox 360 для студий разработчиков Microsoft и работала над кодом операционной системы для PlayStation Portable и PlayStation 4 в Sony.

Ребекка — трансгендерная женщина: в 2003 году у нее была диагностирована гендерная дисфория, и она начала трансгендерный переход. Она официально сменила свое мужское имя на Ребекка Энн и стала жить как лесбиянка. Сейчас Хайнеман состоит в браке с трансгендерной женщиной, дизайнером видеоигр Женнелль Джекуэйс. Пара воспитывает пятерых детей.





Женнелль Джекуэйс

Марисса Майер

45-летняя американка Марисса Майер — первая женщина-разработчик компании Google. Она с отличием окончила Стэнфордский университет со степенью бакалавра по символьным системам и степенью магистра по информатике со специализацией в области искусственного интеллекта.





Марисса Майер

В 1999 году в возрасте 24 лет она стала работать в компании Google, где занималась не только кодированием и программированием, но и дизайном. Затем Майер была назначена вице-президентом компании, а восемь лет назад перешла на работу в Yahoo!, где заняла должность президента и главного исполнительного директора. Там она проработала пять лет, однако результатами ее работы остались довольны не все: акционеры компании обвинили Майер в том, что при ней Yahoo! сильно сократила свою прибыль, а некоторые сотрудники-мужчины жаловались на Майер за то, что она поощряла и использовала систему оценки эффективности работы сотрудников исходя из субъективного мнения, руководствуясь гендерным признаком и дискриминируя мужчин.

Вот уже почти 11 лет Марисса состоит в браке с бизнесменом Захари Богом. Пара воспитывает троих детей: восьмилетнего Макаллистера и четырехлетних близняшек Мариэлл и Силвану.





Софи Уилсон

63-летней британской программистке Софи Уилсон (как и Ребекка Хайнеман, она тоже трансгендерная женщина) мы обязаны изобретением ARM-процессора, прототип которого используется в большинстве смартфонов и планшетов.

Софи окончила Селвин-колледж — один из колледжей Кембриджского университета, в котором она изучала компьютерные науки. Уже в 21 год она стала работать в компании Acorn Computers Ltd, где разрабатывала различные компьютерные устройства. Уилсон является автором 59 патентов, создательницей программного языка BBC Basics и первого персонального компьютера Acorn-Microcomputer.





Софи Уилсон