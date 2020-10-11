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Нет даже парацетамола: на оккупированном Донбассе серьезные перебои с медикаментами

Нет даже парацетамола: на оккупированном Донбассе серьезные перебои с медикаментами

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Ситуация с обеспечением медикаментами на оккупированном Донбассе критическая, рассказали «ФАКТАМ» жители Донецка и других городов. «Люди не могут купить элементарные препараты, чтобы сбить температуру, нет даже витаминов», — прокомментировал (на условиях анонимности) положение дел дончанин.


Зато сепаратистские СМИ пишут: «В Минздраве заявили, что перебои с медикаментами по отдельным позициям препаратов могут наблюдаться, но имеют кратковременный характер, критического дефицита лекарственных препаратов нет».

«Это чудовищная ложь», — возмутилась жительница небольшого города. По ее словам, в поисках парацетамола и антибиотиков она безуспешно обегала несколько аптек — ничего не нашла. «Чем лечиться?» — задает она риторический вопрос.

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В местных пабликах просто шквал комментариев.

«Арбидол где купить? Противовирусные подорожали почти в два раза. Кагоцел в одной аптеке стоит 220 рублей, в центральной аптеке на Ленина уже 270, в третьей больше 300, в остальных его нет»

«По отдельным позициям? Да глаза откройте свои, которые заплыли жиром! Заходишь в аптеку, а там ничего нет!»

«Путинпамагин можно в глаза капать ежедневно и через ящик».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин ищет в своем окружении «крота», сливающего информацию о преступлениях верхушки «ДНР» и их подельников.

67 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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