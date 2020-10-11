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Новак рассказал о перспективах России на рынке СПГ

Новак рассказал о перспективах России на рынке СПГ
Россия к 2025 году сможет производить свыше 68 миллионов тонн сжиженного природного газа в год и в перспективе нарастить свою долю на мировом рынке СПГ до 25%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Россия, уверенно лидирующая в мировом энергетическом секторе по запасам, добыче и экспорту газа, будет активно заниматься удовлетворением мирового спроса на СПГ. По итогам 2019 года Россия произвела более 40 миллиардов кубических метров газа в виде СПГ, что на 49% больше, чем годом ранее", - сказал Новак в видеообращении, подготовленном для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2020.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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