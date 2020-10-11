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Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов в обуви

Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов в обуви

Продолжаем разбирать самые актуальные тренды сезона, и сегодня предлагаем вам узнать о самой модной обуви этой осени. Резиновые сапоги, облегающие ботфорты, ботинки на платформе и другие фасоны, которые можно начинать носить прямо сейчас.

Резиновые сапоги

Дизайнеры продолжают радовать нас практичными и удобными трендами. Страдать и мерзнуть ради того, чтобы быть модной, сегодня, к счастью, не нужно. И это доказывает один из самых главных трендов этой осени — резиновые сапоги. Они были в коллекциях почти у каждого известного бренда. Да-да, те самые сапоги, которые мы не очень любили в детстве и норовили залезть в них самую глубокую лужу, триумфально возвращаются в наш уже взрослый гардероб.

"Уродливая" эстетика продолжает занимать дизайнеров — пару сезонов назад это были кроссовки, теперь — сапоги. Они не обязательно должны быть именно резиновыми — тут главное форма. Грубоватый силуэт, круглый, чуть приподнятый носок, широкое голенище — в общем, все, что напоминает сапоги вашего дедушки-рыбака, надо брать. Чтобы сделать образ особенно запоминающимся, стоит обратить внимание на яркие расцветки.


Трекинговые ботинки

Если резиновые сапоги кажутся слишком смелым дополнением к городскому гардеробу, но идея функциональности вам близка, то стоит обратить внимание на еще один фасон, пришедший на модные подиумы из специализированных магазинов для любителей покорения гор и прочего экстремального отдыха, — трекинговые ботинки.

Вариации этого силуэта предложили многие дизайнеры: от привычных ботинок со шнуровкой и на рельефной подошве до высоких ботинок, вдохновленных мотоциклетной обувью.


Облегающие ботфорты

Практичные тренды — это хорошо, но дизайнеры не забыли и о тех случаях, когда хочется нарядиться и выглядеть эффектно. Самые яркие образы предложил Энтони Ваккарелло на показе Saint Laurent — латексные облегающие ботфорты. Такой фасон встречался и в коллекциях других брендов, причем в самых разных материалах — от замши до тонкой кожи.


Светлая обувь

Еще один не самый практичный, но модный тренд этого сезона. Успеть приобщиться к нему лучше до осенней непогоды, поэтому носить такую обувь можно прямо сейчас. Пригодится она в первую очередь тем, кто из самых модных цветов сезона больше всего проникся молочными оттенками.

Цельный образ в светлых тонах смотрится особенно эффектно, но комбинировать белую обувь можно и с модными кожаными брюками, играя на контрасте, или с платьями с ярким принтом.


Массивная подошва и платформа

Не бояться непогоды в этом сезоне помогут не только резиновые сапоги, но и обувь на платформе. Массивная подошва возвращается! Так что снова вспоминаем 90-е и начало нулевых, смотрим на фото Spice Girls и исполняем юношеские мечты. Тем более на платформе можно выбрать любой фасон на свой вкус — дизайнеры предлагали и туфли, и челси, и ботфорты.


Сапоги в стиле 70-х

Вздохнуть спокойно могут и любители классики. Сапоги до колена с чуть свободным голенищем, которое можно присборить, и на устойчивом среднем каблуке то и дело мелькали на подиуме среди более экспериментальных моделей. Такой фасон весьма универсален — подойдет к юбкам и платьям, а также к свободным джинсам, которые также в моде в этом сезоне.

В общем, вспоминаем Верочку из "Служебного романа" и следуем ее совету. Хорошие сапоги надо брать всегда — они вне времени.


Сапоги наездницы и казаки

Стиль вестерн в принципе снова актуален в этом сезоне — стоит вспомнить хотя бы о том, что самой модной деталью этой осени стала бахрома. Да и жокейский стиль обыгрывали в некоторых коллекциях, например, на показе Self-Portrait были характерные головные уборы.

Дополнять такие аксессуары как раз можно близкой по "духу" обувью — казаками или сапогами наездницы, то есть ботфортами до колена на плоской подошве.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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