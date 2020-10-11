Обнародованы новые детали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко
Сегодня, 20:20 Влада Некрасова
Бывший президент Украины Петр Порошенко, подхвативший две недели назад COVID-19, идет на поправку. Об этом сообщает "Украинская правда " со ссылкой на источники в окружении Порошенко.
Состояние экс-президента улучшается, рассказали источники.
Двадцать девятого сентября Порошенко объявил, что заболел коронавирусом. Он был госпитализирован в одну из киевских больниц, врачи диагностировали двустороннее воспаление легких.
сообщало, что супруга Порошенко Марина рассказала, что происходит с супругом в больнице.
По материалам: ria.ru