Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Обнародованы новые детали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко

Обнародованы новые детали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко

Обнародованы новые детали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко, подхвативший две недели назад COVID-19, идет на поправку. Об этом сообщает "Украинская правда " со ссылкой на источники в окружении Порошенко.

Состояние экс-президента улучшается, рассказали источники.

Двадцать девятого сентября Порошенко объявил, что заболел коронавирусом. Он был госпитализирован в одну из киевских больниц, врачи диагностировали двустороннее воспаление легких.


сообщало, что супруга Порошенко Марина рассказала, что происходит с супругом в больнице.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса
Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
Обнародованы новые детали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко
Обнародованы новые детали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко
Чонгук сводит с ума: «Обнаженная грудь и пятно между ног»
Чонгук сводит с ума: «Обнаженная грудь и пятно между ног»
Откуда у Чонгука на штанах пятно между ног?
Откуда у Чонгука на штанах пятно между ног?
Чимин набил две новые татуировки на ладонях
Чимин набил две новые татуировки на ладонях
Модная битва: Блэк Чайна против Хлое Кардашьян
Модная битва: Блэк Чайна против Хлое Кардашьян
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Экологичность, новые составы и инклюзивность: как бьюти-индустрия изменилась за 10 лет
Экологичность, новые составы и инклюзивность: как бьюти-индустрия

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов

Еще по теме

Ради мужа Марина Порошенко стала телеведущей
Саакашвили просит Порошенко о перемирии, — источники
Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом
Петр Порошенко во второй раз стал дедушкой