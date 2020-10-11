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Обозвавший мэра Черкасс бандитом Зеленский выиграл суд

Обозвавший мэра Черкасс бандитом Зеленский выиграл суд

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить иск городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в решении суда от 1 октября.

Так, суд считает «необоснованным» иск мэра Черкасс. Высказывания Зеленского, по мнению суда, не содержат заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений. Суд также не считает, что Зеленский подал их «в грубой, унизительной или неприличной форме», поскольку они являются «его личным субъективным отношением».

В то же время в суде отметили, что апелляционную жалобу на это решение можно подать в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Бондаренко подал в суд на Заленского после пресс-конференции, на которой президент заявил о 19 уголовных производствах в отношении мэра Черкасс, добавив: «Я за один стол с такими бандитами не сяду».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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