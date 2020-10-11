Одна из пострадавших от взрывов под Рязанью скончалась в больнице

Алексей Вольцев

Одна из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами в Рязанской области умерла в больнице. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

«Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме», — сказал собеседник агентства.

Состояние остальных пострадавших удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Newstes , 8 октября глава МЧС Евгений Зиничев сказал на совещании президенту России Владимиру Путину, что в результате пожара и взрывов на военном складе с боеприпасами в Рязанской области, который начался накануне, пострадали 16 человек, повреждены более 20 построек. Режим ЧС в области был снят с 08:00 9 октября.