Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу

Влада Некрасова

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чечне (0,3%) и Чувашии (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,3%, 2. Чувашская Республика 0,4%, 3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Чукотский АО, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,5%", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф