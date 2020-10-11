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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чечне (0,3%) и Чувашии (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,3%, 2. Чувашская Республика 0,4%, 3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Чукотский АО, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,5%", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

# Экономика
По материалам: ria.ru

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