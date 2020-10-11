Осенние каникулы в школах могут начаться до 15 октября

Анастасия Иванова

В Украине осенние каникулы в школах могут начаться до 15 октября из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Соответствующее решение местной власти рекомендуют принять по результатам совещания у президента Владимира Зеленского.Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий."Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября", - сообщил он о решении, которое приняли на совещании.Напомним, ранее в Минобразования обратились к органам местной власти с просьбой перевести учреждения образования на дистанционное обучение на следующие две недели.При этом в МОН отметили, что не будут никого заставлять вводить "дистанционку".