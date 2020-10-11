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Осенние школьные каникулы в Украине решено перенести

Осенние школьные каникулы в Украине решено перенести

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Осенние каникулы в украинских школах могут начаться с 15 октября. Об этом в Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Ранее глава МОН просил местные власти на две недели закрыть школы.


По словам Шкарлета, в связи с эпидемией коронавируса, понимая всю ответственность, принято решение по всей Украине, независимо от карантинных зон, установить сроки осенних каникул с 15 по 30 октября включительно.

Колледжам и вузам рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий. При этом министр рекомендует вернуть средства за проживание на период их отсутствия.

Шкарлет пишет, что соответствующее распоряжение могут принять на заседании правительства уже 13 октября.

«Хочу отметить, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и главного государственного санитарного врача», — отметил министр.

Напомним, украинские власти решили принять более радикальные меры в борьбе с коронавирусом. В приоритете остаются укрепление системы здравоохранения, усиление карантина, где это не отразится на экономике, и ужесточение наказания за нарушение карантинных ограничений.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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