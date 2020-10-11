Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с королевой Елизаветой II

От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с королевой Елизаветой II

От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с королевой Елизаветой II

Визит к королеве Елизавете II — событие торжественное и весьма ответственное, ведь придворный протокол весьма строг, а любая неловкость или оплошность сразу станет достоянием общественности. И, конечно, главное, на что все будут смотреть и что будут обсуждать, — это наряд гостя на столь высоком приеме. И все же хроника звездных визитов в королевский дворец скучна не так, как заведенные там правила.

Знаменитости блистали в эффектных нарядах, а некоторые изловчились и не изменить своему фирменному стилю — вспомним Леди Гагу в ее латексом платье. Что еще повидала королева Елизавета II, вспоминаем в нашей подборке. 


Все-таки секс-символ! Мэрилин Монро в блестящем платье с открытыми плечами на встрече с королевой в лондонском театре в 1956 году
Джейн Мэнсфилд встретила королеву в лондонском театре "Одеон" в 1957 году. Наряд был гораздо скромнее, чем на знаменитом фото кинодивы с Софи Лорен!
Катрин Денев в платье с вышивкой на встрече с королевой в 1966 году. Французская элегантность вплоть до деталей — серьги подобраны в тон декоративному украшению платья
Ракель Уэлч привнесла немного голливудского гламура на встречу с королевой в 1966 году — посмотрите на ее шаль из перьев!
Задолго до Леди Гаги Барбра Стрейзанд доказала, что даже на встречу с королевой может надеть, что пожелает. В 1975 году королеву она приветствовала в лавандовом платье и блестящей накидке с капюшоном


Элизабет Тейлор в мерцающем платье и ожерелье с сапфирами на встрече с королевой в Вашингтоне в 1976 году. Интересно, что актриса выбрала платье в тех же тонах, что и Елизавета II. Королевы мыслят одинаково!


Мерил Стрип на встрече с королевой в театре "Одеон" в 1980 году после показа фильма "Крамер против Крамера"
Кажется, это самые длинные платья, в которых мы видели Spice Girls, — британская поп-группа встретилась с королевой в 1997 году


Мадонна в 2002 году выбрала темно-синее платье средней длины с орнаментной вышивкой на подоле. Встреча получилась весьма курьезной, так как королева сначала не узнала Мадонну!
Джуди Денч встречалась с королевой несколько раз. В 2005 году в Букингемском дворце она получила из рук Елизаветы II Орден Кавалеров Чести, который вручается за достижения в искусстве и науке


Тэнди Ньютон решила не рисковать и отдала предпочтение простому черному платью на встрече с королевой в 2006 году
В 2005 году Мишель Обама, которая тогда была первой леди США, пришла в гости к королеве почти по-домашнему — в юбке и трикотажном коротком кардигане
Кажется, Леди Гага знала историю Мадонны и сделала все, чтобы у королевы просто не было шансов не узнать ее. Своему фирменному стилю певица не изменила и пришла в платье из латекса от Atsuko Kudo и с ярким макияжем
Йоко Оно на встрече с королевой в Ливерпуле в 2011 году — кажется, знаменитая художница решила устроить битву шляп!
Джоан Коллинз и певица Ширли Бэсси на встрече с королевой в Королевской академии искусств в Лондоне в 2012 году. Открытые плечи у Джоан — это не по протоколу, зато сколько ностальгии в глазах у всех поклонников "Династии"!
Немного блеска никогда не повредит, считает Элтон Джон. И королева сама с этим согласна! Розовый пиджак и золотое платье сверкали в унисон на этой встрече в 2012 году
Кайли Миноуг приветствовала королеву в своем сценическом образе во время встречи на концерте в Royal Albert Hall в 2012 году
Простой, но один из самых запоминающихся звездных образов на приеме у королевы был у Анджелины Джоли. Он пришла на встречу с Елизаветой II в костюме от Ralph & Russo, чтобы принять титул кавалерственной дамы за участие в борьбе против сексуального насилия в зоне военных конфликтов. Отдельную награду Анджелине можно было бы дать и за элегантный наряд!
И финальный бонус — встреча с будущей королевой Великобритании! Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой на днях побывали в Букингемском дворце, где от имени Елизаветы II с ними встретились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Первая леди Украины пришла на прием в белом костюме от украинского бренда Six
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом
Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом
В Британии обнаружили три новых симптома коронавируса
В Британии обнаружили три новых симптома коронавируса
От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с королевой Елизаветой II
От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с
Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви
Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви
Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Лаки Блю Смит стал отцом во второй раз
Лаки Блю Смит стал отцом во второй раз
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Лунный день сегодня 11 октября 2020 года
Лунный день сегодня 11 октября 2020 года
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском пространстве
Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском

Топ на сегодня

От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке
Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В Кировской области 10–12 ноября состоится V региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Кировской области 10–12 ноября состоится V региональный чемпионат

Еще по теме

Дональд и Мелания Трамп встретились с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке
Меган Маркл очень сблизилась с королевой Елизаветой II и стала ее любимицей
В сети обсуждают фамильярный жест Дональда Трампа на приеме у королевы Елизаветы II
СМИ сообщили о будущем визите Трампа к королеве