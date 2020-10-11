От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с королевой Елизаветой II

Вадим Карасев

Визит к королеве Елизавете II — событие торжественное и весьма ответственное, ведь придворный протокол весьма строг, а любая неловкость или оплошность сразу станет достоянием общественности. И, конечно, главное, на что все будут смотреть и что будут обсуждать, — это наряд гостя на столь высоком приеме. И все же хроника звездных визитов в королевский дворец скучна не так, как заведенные там правила.

Знаменитости блистали в эффектных нарядах, а некоторые изловчились и не изменить своему фирменному стилю — вспомним Леди Гагу в ее латексом платье. Что еще повидала королева Елизавета II, вспоминаем в нашей подборке.







Все-таки секс-символ! Мэрилин Монро в блестящем платье с открытыми плечами на встрече с королевой в лондонском театре в 1956 годуДжейн Мэнсфилд встретила королеву в лондонском театре "Одеон" в 1957 году. Наряд был гораздо скромнее, чем на знаменитом фото кинодивы с Софи Лорен!Катрин Денев в платье с вышивкой на встрече с королевой в 1966 году. Французская элегантность вплоть до деталей — серьги подобраны в тон декоративному украшению платьяРакель Уэлч привнесла немного голливудского гламура на встречу с королевой в 1966 году — посмотрите на ее шаль из перьев!Задолго до Леди Гаги Барбра Стрейзанд доказала, что даже на встречу с королевой может надеть, что пожелает. В 1975 году королеву она приветствовала в лавандовом платье и блестящей накидке с капюшоном





Элизабет Тейлор в мерцающем платье и ожерелье с сапфирами на встрече с королевой в Вашингтоне в 1976 году. Интересно, что актриса выбрала платье в тех же тонах, что и Елизавета II. Королевы мыслят одинаково!





Мерил Стрип на встрече с королевой в театре "Одеон" в 1980 году после показа фильма "Крамер против Крамера"Кажется, это самые длинные платья, в которых мы видели Spice Girls, — британская поп-группа встретилась с королевой в 1997 году





Мадонна в 2002 году выбрала темно-синее платье средней длины с орнаментной вышивкой на подоле. Встреча получилась весьма курьезной, так как королева сначала не узнала Мадонну!Джуди Денч встречалась с королевой несколько раз. В 2005 году в Букингемском дворце она получила из рук Елизаветы II Орден Кавалеров Чести, который вручается за достижения в искусстве и науке





Тэнди Ньютон решила не рисковать и отдала предпочтение простому черному платью на встрече с королевой в 2006 годуВ 2005 году Мишель Обама, которая тогда была первой леди США, пришла в гости к королеве почти по-домашнему — в юбке и трикотажном коротком кардиганеКажется, Леди Гага знала историю Мадонны и сделала все, чтобы у королевы просто не было шансов не узнать ее. Своему фирменному стилю певица не изменила и пришла в платье из латекса от Atsuko Kudo и с ярким макияжемЙоко Оно на встрече с королевой в Ливерпуле в 2011 году — кажется, знаменитая художница решила устроить битву шляп!Джоан Коллинз и певица Ширли Бэсси на встрече с королевой в Королевской академии искусств в Лондоне в 2012 году. Открытые плечи у Джоан — это не по протоколу, зато сколько ностальгии в глазах у всех поклонников "Династии"!Немного блеска никогда не повредит, считает Элтон Джон. И королева сама с этим согласна! Розовый пиджак и золотое платье сверкали в унисон на этой встрече в 2012 годуКайли Миноуг приветствовала королеву в своем сценическом образе во время встречи на концерте в Royal Albert Hall в 2012 годуПростой, но один из самых запоминающихся звездных образов на приеме у королевы был у Анджелины Джоли. Он пришла на встречу с Елизаветой II в костюме от Ralph & Russo, чтобы принять титул кавалерственной дамы за участие в борьбе против сексуального насилия в зоне военных конфликтов. Отдельную награду Анджелине можно было бы дать и за элегантный наряд!И финальный бонус — встреча с будущей королевой Великобритании! Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой на днях побывали в Букингемском дворце, где от имени Елизаветы II с ними встретились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Первая леди Украины пришла на прием в белом костюме от украинского бренда Six