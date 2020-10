Откуда у Чонгука на штанах пятно между ног?

Влада Некрасова

Чонгук (Jungkook), появившись на концерте Map Of The Soul ON:E, свел с ума женскую часть АРМИ своим видом в бордовом костюме и с оголенной грудью, которая открывается благодаря шелковой рубашке леопардовой расцветки с огромным вырезом.

[media=https://twitter.com/taetaction/status/1315205178270732289?ref_src=twsrc%5Etfw]

Все бы ничего, но озорные поклонницы все время смотрели не на роскошные развевающиеся на искусственно созданном ветру ткани, а на… интимное место Макнэ, ведь оно привлекало к себе внимание фанбазы из-за загадочного пятна, которое находилось на штанах Гуки прямо между ног.

[media=https://twitter.com/valeron_twt/status/1315248385063092227?ref_src=twsrc%5Etfw]

Как думаете, что произошло с айдолом до концерта и почему на «горячем местечке» появилась черная полоса? АРМИ предположили, что клякса не является грязью. Это специально созданный принт, который соответствует длинным и расплывчатым рисункам по бокам красным штанов.

[media=https://twitter.com/archivegukk/status/1315208903307608064?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Я уж не знаю, специально ему там точечки нарисовали или так вышло, но я поймала себя на мысли, что смотрела ТУДА все его выступление»,

[media=https://twitter.com/DunDun137/status/1315231490343677952?ref_src=twsrc%5Etfw]

— разоткровенничалась поклонница Чонга.

Эх, Гук, с твоим званием «Мистер Большой Размер» нужно было ставить пятна в других местах, ты же знаешь, что на любом концерте ты смотришься выигрышно в любых брюках!

«Это принт такой или варенка. Но мощно, тумблер сексуальности включен, гайз»,

[media=https://twitter.com/archiveforJK/status/1315207772292755457?ref_src=twsrc%5Etfw]

— отметил фан в Twitter.