Пассажирский теплоход сел на мель в Подмосковье

Анастасия Иванова

Пассажирский теплоход «Бородино» получил пробоину и сел на мель в районе посёлка Белоомут в Московской области. Корабль следовал по маршруту Муром — Москва, сообщает «360» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Теплоход маршрута Муром — Москва находится в десяти метрах от берега. На борту 89 человек и 41 член экипажа. Разлива топлива нет. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

После происшествия пассажиров эвакуировали на берег. Спасателям уже удалось остановить течь и начать откачку воды. На днище теплохода натянули резиновый «пластырь» с помощью четырёх судов, которые прибыли из порта Коломна. Последствия ликвидировали 22 человека и 11 единиц техники от МЧС.

По факту произошедшего следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка.

Ранее теплоход с людьми на борту пошёл ко дну в центре Вологды. Инцидент произошёл в 20 метрах от берега. На корабле находились 25 человек, в том числе один ребёнок, пишет «Царьград».