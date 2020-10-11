Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА

Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян назвал лучших российских бойцов ММА.

В топ-5 он включил таких коллег, как Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов, Забит Магомедшарипов и Александр Волков.

"У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить", — отметил Ян в интервью Youtube-каналу "Ушатайка: Спорт-Экспресс".

Ранее американский телеканал CBS Sports представил рейтинг величайших бойцов в истории ММА. В него вошли россияне Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, а лидером стал американец Джон Джонс. Петр Ян в августе назвал Джонса лучшим бойцом UFC.

Ян завоевал титул UFC в легчайшем весе в июле, одолев бразильца Жозе Алду. На счету россиянина 15 побед и 1 поражение в карьере, при этом в UFC он пока не проигрывал и имеет 7 побед к ряду.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом
Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом
В Британии обнаружили три новых симптома коронавируса
В Британии обнаружили три новых симптома коронавируса
От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с королевой Елизаветой II
От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с
Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви
Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви
Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Лаки Блю Смит стал отцом во второй раз
Лаки Блю Смит стал отцом во второй раз
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Лунный день сегодня 11 октября 2020 года
Лунный день сегодня 11 октября 2020 года
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском пространстве
Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском

Топ на сегодня

От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке
Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В Кировской области 10–12 ноября состоится V региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Кировской области 10–12 ноября состоится V региональный чемпионат

Еще по теме

В рейтинг величайших бойцов ММА вошли два россиянина
UFC в июле организует поединок россиянина и украинца в Абу-Даби
Соперником Федора Емельяненко на турнире Bellator, скорее всего, станет Фрэнк Мир
Федор Емельяненко начнет борьбу за пояс чемпиона в бою с Миром, подтвердил Bellator