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Плагиат на Моргенштерна! Егор Шип и Ганвест украли трек у рэпера

Плагиат на Моргенштерна! Егор Шип и Ганвест украли трек у рэпера

Кажется, успеху Моргенштерна завидуют все, даже начинающие музыканты. Так Егор Шип и Ганвест решили хайпануть на рэпере и выпустили на YouTube «самый дорогой клип» на новый трек «Безалкогольное вино». По их словам, экранизация стоила им 25 миллионов рублей.


«Смотрим премьеру самого дорогого клипа. Если не будет 50.000 онлайн, то я удаляю клип», 


— заявил Шип в своем Instagram.

Ганвест сначала отшутился, сообщив, что не знает о коллабе. Однако через некоторое время музыкант тоже поделился ссылкой в Instagram.

Причем же тут Моргенштерн, спросишь ты? Оказалось, что Егор и Ганвест просто «приклеили» свои лица в нарезку из клипов Моргенштерна. В клип исполнителей попали кадры из клипов «Мне по», Cadillac, а также  Lollipop. Еще можно заметить вставки из клипа «Малышка» с Шарлоттом.

А так можно было? Сам Моргенштерн пока никак не прокомментировал плагиат его работ.

Отметим, что у Егора Шипа с юмором все в порядке. Ведь это не первая его пародия. Не так давно парень выпустил трек «Где же Валя?» на музыку Моргенштерна и Элджея. Кажется, ему очень навидится то, что делает Алишер.

А как ты относишься к подобному роду творчеству?

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По материалам: popcake.tv

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