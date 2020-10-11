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«Почечный чай»: Ортосифон: его полезные свойства

«Почечный чай»: Ортосифон: его полезные свойства

Ортосифон или как его еще называют (почечный чай). Он давно известен в народной медицине и чаще всего его употребляют при лишнем весе, а также при урологических заболеваниях. Почечный чай несет много пользы всему организму и именно об этом мы сегодня поговорим, а также о том какой вред этот чай может нанести организму.

Для начала разберем пищевую ценность и химический состав чая для того, чтобы понять, какими полезными свойствами он обладает.

Содержание


1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания

Пищевая ценность


Белки 0 г.
Жиры 0 г.
Углеводы 0.5 г.
Калорийность 0 ккал (на 100 г.).

Химический состав


Дубильные вещества.
Эфирные масла.
Органические кислоты.
Фенолкарбоновые кислоты.
Соли минеральных веществ.
Сапонины.
Мезоинозит.

Полезные свойства

Ортосифон это прежде всего сильное мочегонное средство. Благодаря ему можно избавиться от боли и воспаления, а также очистить почки от камней. Люди, которые сталкиваются с проблемами поджелудочной железы почечный чай оказывает желчегонное воздействие. Ортосифон чаще всего употребляют при:


Сердечно-сосудистых заболеваниях.
Повышенном сахаре.
Сильных отеках.
Подагре.
Гипертонии.
Атеросклерозе.
Камнях в почках.


Женщины, страдающие циститом, нередко пользуются лечение именного этого чая. Почечный чай хорош только при непосредственном лечении, но никак не профилактическое средство. Он увеличивает соленную жидкость, что лечит болезнь ЖКТ.

Во время приема почечного чая при мочекаменных болезней, он также повышает иммунитет и предотвращает появление таких заболеваний как грипп и простуда. Еще ортосифон полезен не только женщинам, но и мужчинам. Он устраняет аденому простаты и снижает воспаление половых органов.

Для людей преклонного возраста почечный чай не менее полезен. Он нормализует артериальное давление и уменьшает вероятность возникновения инсульта.

Противопоказания

Ортосифон хоть и полезный лекарственный чай, но пользу он приносит не всем. Есть некоторые противопоказания, при которых чай пить категорически запрещено. К ним относятся:


Индивидуальная непереносимость.
Беременность.
Грудное вскармливание.
Детский возраст младше двенадцать лет.

При употреблении проконсультироваться с врачом или внимательно прочитать инструкцию по применению. Не занимайтесь самолечением это может привести к тяжелым последствиям. Только при рекомендации врача вы получите правильную дозировку, и ваше лечение пройдет успешно.

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По материалам: planktons

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