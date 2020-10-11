Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Заручиться поддержкой и благословением высших сил на праздник Покрова Пресвятой Богородицы сможет каждый, если будет соблюдать предписания церкви и откажется от неблаговидных поступков в день великого праздника.

В октябре 2020 года верующие посетят церкви и храмы, чтобы помолиться Богородице. 14 октября, во время празднования Покрова Пресвятой Богородицы, верующие будут соблюдать правила этого великого дня. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с тем, что на самом деле можно и нельзя делать в день этого великого события.

Что можно делать на Покров Богородицы

В день праздника верующие посещают торжественные службы, которые состоятся во всех храмах и церквях. Тем, кто по какой-либо причине не сможет присутствовать на литургии, священнослужители рекомендуют читать молитвы дома у своего иконостаса.

Празднование Покрова в 2020 году выпадает на будний день, и, несмотря на праздник, многие будут работать. Заниматься честным трудом не воспрещается, однако лучше всего начинать каждое дело с молитвы и работать на совесть, чтобы не стыдиться за неблаговидные поступки.

В день Покрова полагается откликаться на просьбы о помощи. Нуждающимся подают милостыню и не отказывают в поддержке. Добро, оказанное без корысти, вернется сторицей и наполнит жизнь счастьем.

В день праздника тем, кто не обладает иконой Покрова Пресвятой Богородицы, священнослужители рекомендуют приобрести святыню для себя или в подарок близким людям. Икона защитит каждого от напастей и убережет от любого зла.

Праздник — лучшее время для покаянных молитв. Их возносят Богородице, чтобы та отпустила грехи и помогла встать на путь истинный. Каждое обращение будет услышано, а искреннее раскаяние очистит душу.

В народной традиции на праздник Покрова умываются первым снегом. Считается, что он обладает уникальными свойствами исцеления, помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы.

У Богородицы на Покров просят счастья в личной жизни. Замужние дамы обращаются к Богоматери с просьбами сохранить барак и наладить отношения в семье, а молодые девушки молятся, прося добрых женихов и скорого счастливого замужества.

Что нельзя делать 14 октября 2020 года

В праздник Покрова нельзя предаваться тоске и унынию, оскорблять окружающих, конфликтовать, завидовать и сквернословить. Этот день посвящают богоугодным делам и молитвам, очищающим душу от негатива.

По поверьям в день Покрова нельзя отказываться от свиданий, чтобы не спугнуть своего счастья, а также ругаться с любимыми. Богородицу просят помочь в привлечении любви, и одинокие сердца могут встретить свое счастье.

Заниматься домашними делами не запрещено, однако священнослужители напоминают, что праздно проводить время в ущерб молитвам не стоит. Удача не отвернется, если перед началом каждого дела вознести молитву Высшим силам и заручиться их поддержкой.

В этот день нужно отказаться от вредных привычек, в том числе не употреблять алкогольные напитки.

Считается, что в день Покрова нельзя занимать денег, давать в долг и тратить накопления на безделушки или развлечения. Финансовая удача не отвернется, если помолиться Богородице и попросить у нее поддержки.

Еще одно поверие гласит, что в праздничный день нельзя отказывать сватам, если они пришли просить руки дочери. Тем, кто не пустит гостей на порог, еще три года не удастся погулять на свадьбе.