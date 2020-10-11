Полицейский в беде не бросит: в Керчи спасли одинокую пожилую женщину

Анастасия Иванова

В Крыму сотрудники полиции помоги вернуться домой одинокой пожилой женщине, страдающей потерей памяти, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Первыми обнаружили исчезновение 82-летней керчанки ее соседи. Обеспокоенные тем, что двери квартиры открыты, а пожилую женщину уже несколько дней никто не видел, они обратились к участковому, капитану полиции Виталию Иванову.