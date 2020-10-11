Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями

Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями

Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями

Ереван и Баку продолжают делать взаимоисключающие заявления, обвиняя друг друга в нарушении соглашения о перемирии, достигнутого на трудных переговорах в Москве. Любые заявления с противоположной стороны официальные представители объявляют дезинформацией.

В частности, Минобороны Армении утверждает, что азербайджанские ВС продолжают нарушать соглашение о прекращении огня и предпринимают атаки на южном направлении линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе.

«Азербайджанские ВС продолжают нарушать соглашение о прекращении огня, предпринимая атаки на южном направлении. При этом противник использует бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки. Подразделения армии обороны решительно пресекают все действия противника», — написала сегодня официальный представитель ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Минобороны Армении также опровергло заявления Баку об обстреле азербайджанских населенных пунктов, отметив, что «это очередная дезинформация азербайджанских властей».

Тем временем, по официальным данным Баку, по азербайджанскому городу Гяндже был нанесен второй ракетный удар, который разрушил четырехэтажный жилой дом. Погибли девять человек, пострадали более 30. От самого жилого дома осталась одна стена. От взрывной волны пострадали и соседние здания. Выбитыми оказались окна в домах, расположенных на расстоянии сотен метров.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в месте падения снаряда — воронка диаметром около 3 м. Погибших и раненых уже увезли. Но разбор завалов продолжается. На прилегающих улицах люди также вышли помогать спасателям. Убирают осколки стекол, выбитые рамы. Сейчас обстановка в городе уже спокойная. Жители Гянджи бурно обсуждают случившееся. Новости о перемирии вызывают здесь неоднозначную реакцию. Некоторые жители выражают непонимание на фоне официальной информации о том, что армия Азербайджана успешно вела боевые действия.

Однако пока перемирие в целом сохраняется. Город Тертер, также находящийся недалеко от зоны боев, последний раз, по сообщениям азербайджанской стороны, подвергся обстрелам около 22:00 в субботу. С тех пор артиллерийские перестрелки прекратились.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса
Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
Обнародованы новые детали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко
Обнародованы новые детали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко
Чонгук сводит с ума: «Обнаженная грудь и пятно между ног»
Чонгук сводит с ума: «Обнаженная грудь и пятно между ног»
Откуда у Чонгука на штанах пятно между ног?
Откуда у Чонгука на штанах пятно между ног?
Чимин набил две новые татуировки на ладонях
Чимин набил две новые татуировки на ладонях
Модная битва: Блэк Чайна против Хлое Кардашьян
Модная битва: Блэк Чайна против Хлое Кардашьян
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Экологичность, новые составы и инклюзивность: как бьюти-индустрия изменилась за 10 лет
Экологичность, новые составы и инклюзивность: как бьюти-индустрия

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов

Еще по теме

Азербайджан обвинил армянскую армию в нарушении режима прекращения огня
Минобороны НКР заявляет о 65 нарушениях перемирия в Карабахе за ночь
Баку и Ереван заявляют, что пока придерживаются договоренностей о перемирии
В Армении сообщили об ожесточенных боях в Карабахе на двух направлениях