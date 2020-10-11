Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями

Лидия Мартынова

Ереван и Баку продолжают делать взаимоисключающие заявления, обвиняя друг друга в нарушении соглашения о перемирии, достигнутого на трудных переговорах в Москве. Любые заявления с противоположной стороны официальные представители объявляют дезинформацией.

В частности, Минобороны Армении утверждает, что азербайджанские ВС продолжают нарушать соглашение о прекращении огня и предпринимают атаки на южном направлении линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе.

«Азербайджанские ВС продолжают нарушать соглашение о прекращении огня, предпринимая атаки на южном направлении. При этом противник использует бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки. Подразделения армии обороны решительно пресекают все действия противника», — написала сегодня официальный представитель ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Минобороны Армении также опровергло заявления Баку об обстреле азербайджанских населенных пунктов, отметив, что «это очередная дезинформация азербайджанских властей».

Тем временем, по официальным данным Баку, по азербайджанскому городу Гяндже был нанесен второй ракетный удар, который разрушил четырехэтажный жилой дом. Погибли девять человек, пострадали более 30. От самого жилого дома осталась одна стена. От взрывной волны пострадали и соседние здания. Выбитыми оказались окна в домах, расположенных на расстоянии сотен метров.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в месте падения снаряда — воронка диаметром около 3 м. Погибших и раненых уже увезли. Но разбор завалов продолжается. На прилегающих улицах люди также вышли помогать спасателям. Убирают осколки стекол, выбитые рамы. Сейчас обстановка в городе уже спокойная. Жители Гянджи бурно обсуждают случившееся. Новости о перемирии вызывают здесь неоднозначную реакцию. Некоторые жители выражают непонимание на фоне официальной информации о том, что армия Азербайджана успешно вела боевые действия.

Однако пока перемирие в целом сохраняется. Город Тертер, также находящийся недалеко от зоны боев, последний раз, по сообщениям азербайджанской стороны, подвергся обстрелам около 22:00 в субботу. С тех пор артиллерийские перестрелки прекратились.