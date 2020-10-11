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Полнометражные БДСМ фильмы: ТОП - 30 сцен из кино

Тематика БДСМ достаточноспецифична и интересна в основном определенному кругу людей. Однако это вовсене означает, что кинематограф обошел ее стороной. Напротив, эта тема,раскрывающаяся на больших экранах, привлекает к себе немало внимания. Режиссерырассматривали ее с самых разных стороны и порой в самых неожиданных жанрах, такчто в данной подборке найдется фильм практически на любой вкус. 30 лучших фильмов про БДСМСекретарша (ориг.Secretary), 2002
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По материалам: intrigue

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