Полнометражные БДСМ фильмы: ТОП - 30 сцен из кино

Анастасия Иванова

Тематика БДСМ достаточноспецифична и интересна в основном определенному кругу людей. Однако это вовсене означает, что кинематограф обошел ее стороной. Напротив, эта тема,раскрывающаяся на больших экранах, привлекает к себе немало внимания. Режиссерырассматривали ее с самых разных стороны и порой в самых неожиданных жанрах, такчто в данной подборке найдется фильм практически на любой вкус. 30 лучших фильмов про БДСМСекретарша (ориг.Secretary), 2002