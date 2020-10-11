После онкологической операции Юрий Луценко получил дома «милый подарок»

Влада Некрасова

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Экс-генпрокурор Юрий Луценко, вернувшись домой после перенесенной хирургической операции, сообщил, что его кот преподнес ему интересный подарок. Об этом он написал в Facebook.

«В честь моего возвращения из больницы Кузьмич устроил праздничную охоту. Добычу гордо выложил в центре комнаты в готическом стиле. Хозяин. Добитчик. Эстет», — написал политик.

Он выложил также фото, на котором изображена добыча кота.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Луценко сообщил, что перенес онкологическую операцию, длившуюся восемь часов. А в прошлом году его жена Ирина Луценко через несколько месяцев после прохождения в Верховную Раду сдала депутатский мандат из-за состояния здоровья.