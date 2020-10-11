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Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера

Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
Посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи с депортацией из республики бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда, об этом говорится в заявлении дипмиссии.

Норвинда по решению МВД Латвии в пятницу выслали в Россию. Во время депортации ему стало плохо, и его отвезли в больницу, но затем доставили на границу и передали российским пограничникам.


"Выражаем самый решительный протест в связи со скоропалительной депортацией российского гражданина, военного пенсионера, бывшего председателя совета Общелатвийского общества ветеранов В. С. Норвинда. С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьезными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии", - сказано в сообщении на странице посольства в Facebook.

Дипломаты отметили, что вопреки общепринятой консульской практике посольство в Риге до сих пор не поставили в известность о намерениях и действиях латвийских властей в отношении гражданина России, а также мотивах данных шагов.


"Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений", - предупредили в дипмиссии.

Норвинд, гражданин России, возглавлял Общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие советские военные, живущие на территории Латвии, которые получали пенсию от России. По решению суда общество было ликвидировано несколько лет назад. В Латвии он занимался общественной и публицистической деятельностью.

# Россия
По материалам: ria.ru

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