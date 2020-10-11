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Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет

Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет

Правительство приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума. По оценкам ведомства, на увеличение таких выплат понадобится около 95 миллиардов рублей.

Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент Владимир Путин. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня. Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей.

В начале сентября глава правительства Михаил Мишустин выделил на такие выплаты более 34,3 миллиарда рублей.

Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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