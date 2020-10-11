Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества

Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества

Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества
Правительство РФ утвердило концепцию приграничного сотрудничества с целью укрепления связей между приграничными территориями России и сопредельными странами, сообщается на сайте кабмина.

"Укрепление связей между приграничными территориями России и сопредельных стран, содействие экономическим и гуманитарным контактам, развитие инфраструктурного потенциала – такие цели зафиксированы в Концепции приграничного сотрудничества, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ принят взамен концепции 2001 года. Он учитывает приоритеты, обозначенные в стратегии пространственного развития до 2025 года, и основывается на современном видении отношений между странами.


Добавляется, что основные направления работы – приграничная торговля, совместная реализация инвестиционных проектов, создание трансграничных производственных кластеров, развитие международных транспортных коридоров и упрощение процедур пересечения границ.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Российские космонавты на МКС лишились новогодних подарков
Российские космонавты на МКС лишились новогодних подарков
В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у мужчин и женщин
В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у мужчин и женщин
Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества
Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества
Россия остановила войну в Карабахе, но статус-кво уже нарушен — эксперт
Россия остановила войну в Карабахе, но статус-кво уже нарушен —
10 интересных фактов про энергетику людей с черными и карими глазами
10 интересных фактов про энергетику людей с черными и карими глазами
Компания Adidas создала робота, который будет ткать беговые кроссовки
Компания Adidas создала робота, который будет ткать беговые кроссовки
Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа
Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа
Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году: что можно делать и что нельзя
Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году: что можно делать и что нельзя
В Норвегии обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов
В Норвегии обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов
В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов
В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов
Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов в обуви
Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов
"Давно не чувствовал себя так рядом со смертью": лондонские врачи не могут найти причину диких болей звезды "Интернов"
"Давно не чувствовал себя так рядом со смертью": лондонские врачи не

Топ на сегодня

Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
«Сошли с ума!» — российские фанатки BTS объявили себя Чимином и Чонгуком
«Сошли с ума!» — российские фанатки BTS объявили себя Чимином и
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для

Еще по теме

ЕС предоставит Украине 60 млн евро на развитие приграничного сотрудничества
Польша подписала программу приграничного сотрудничества с Россией
Азербайджано-российский региональный форум стал брендом, заявили в Москве
Правительство утвердило план развития автопрома до 2025 года