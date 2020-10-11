Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества

Алексей Вольцев

Правительство РФ утвердило концепцию приграничного сотрудничества с целью укрепления связей между приграничными территориями России и сопредельными странами, сообщается на сайте кабмина.

"Укрепление связей между приграничными территориями России и сопредельных стран, содействие экономическим и гуманитарным контактам, развитие инфраструктурного потенциала – такие цели зафиксированы в Концепции приграничного сотрудничества, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ принят взамен концепции 2001 года. Он учитывает приоритеты, обозначенные в стратегии пространственного развития до 2025 года, и основывается на современном видении отношений между странами.

Добавляется, что основные направления работы – приграничная торговля, совместная реализация инвестиционных проектов, создание трансграничных производственных кластеров, развитие международных транспортных коридоров и упрощение процедур пересечения границ.