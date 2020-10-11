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Праздник все-таки. Названы самые необычные рецепты ко Всемирному дню яйца

Праздник все-таки. Названы самые необычные рецепты ко Всемирному дню яйца
. В честь прошедшего на днях Всемирного дня яйца испанская газета La Vanguardia предоставила свои страницы гурманам со всего света, которые поделились необычными рецептами приготовления этого блюда.

Например, "японский омлет" или тамагояки. Кроме яйца, для приготовления такого омлета потребуется бульон даси, сахар, соль и соевый соус. Во время готовки тонкие слои омлета скручивают на сковороде, а затем нарезают.

Свой вариант предлагают французы – яйца кокот. Блюдо готовят в духовке или на водяной бане. Оно состоит из запеченных в сливках и масле яиц, иногда в него также добавляют картофель, лук-порей или бекон.


сообщило, что диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия.
# В мире
По материалам: ria.ru

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