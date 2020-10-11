Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися

Алексей Вольцев

Явка на президентских выборах в Таджикистане к 15.00 (13.00 мск) составила 70,71%, выборы в стране признаны состоявшимися, заявил журналистам председатель республиканского ЦИК Бахтиёр Худоёрзода.

"Явка на 15.00 составила 70,71%, проголосовали 3 495 215 человек", - сказал он.

Выборы президента Таджикистана считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки. Президент считается избранным, если за него проголосовали более 50%.

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