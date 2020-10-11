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"Придушил меня подушкой": пьяный режиссер заставлял 17-летнюю Алису Вокс мастурибровать

"Придушил меня подушкой": пьяный режиссер заставлял 17-летнюю Алису Вокс мастурибровать

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс рассказала о сексуальном насилии со стороны режиссера Максима Демченко. Воспоминаниями певица поделилась в Youtube-программе "Изнанка. Женщины".

Это произошло, когда Алисе Вокс было 17 лет, она снималась у Демченко в детском телесериале "ОБЖ".

Я очень молодо выглядела в 17 лет, а сериал — про школьников. Я выглядела где-то на 12 или 13 лет. И сознание у меня детское было совершенно.

Демченко, которому тогда было за 40, пригласил Вокс и ее коллег по проекту к себе на дачу. Мама девушки в надежде, что режиссер сделает дочь звездой, дала на это согласие.

Закончилось все тем, что этот человек, придушивая меня подушкой, заставил меня удовлетворять его вручную... Он, провожая меня в комнату, лег рядом и говорит: "Ну ты же можешь меня приласкать". Это было так отвратительно.

Певица призналась, что тогда испытала чувство полной безнадежности, поскольку понимала, что не может никуда сбежать с чужой дачи ночью. В итоге пьяный Демченко уснул с ней в одной кровати.

В той же программе Алиса Вокс раскрыла реальное отношение Сергея Шнурова к участникам "Ленинграда". По ее словам, лидер коллектива превратил его в секту.

"Он очень хороший манипулятор. Сделал из "Ленинграда" секту. Всем внушал, что мы команда, одно целое, семья. И, судя по тому, как он сейчас всех ребят кинул, оставив без копейки, все это было ложью. Просто я раньше всех это поняла", — заявила Вокс.

Она призналась также, что доверяла Шнурову, который поначалу ей помогал, но потом осознала, что он лишь ею манипулирует. После нескольких конфликтов она ушла из группы.

Ранее, как писал NEWSTES, Кристина Асмус рассказала о своем тяжелом детстве.

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По материалам: uposters.ru

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