Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг
Поводом для звонка стало то, что Шакира вошла в совет экологической премии Earthshot Prize. Принц Уильям поблагодарил звезду за ее борьбу за экологию и заинтересовался новым спортивным увлечением певицы.
Он рассказал, что смотрел видео, где она каталась на парковке, и очень впечатлился.
© @instagram/shakiraСтоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
Фрагмент разговора принца Уильяма и Шакиры
Фрагмент разговора принца Уильяма и Шакиры© @instagram/shakira© @instagram/shakira
Момент разговора принца Уильяма и Шакиры
Момент разговора принца Уильяма и Шакиры© @instagram/shakira© @instagram/shakiraСтоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
Фрагмент разговора принца Уильяма и Шакиры© @instagram/shakira3 из 4
Момент разговора принца Уильяма и Шакиры© @instagram/shakira4 из 4Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры© @instagram/shakira
"Я всегда смотрела на скейтбордистов и завидовала им, — продолжила Шакира. — Я хотела уметь кататься также. В этом году, — не знаю, что со мной случилось, — я пыталась поставить на скейт своих детей. Отвезла их в специализированный магазин. Они не особенно впечатлились, чего не скажешь обо мне. Теперь я не могу оторваться от скейта, мне так это нравится. А еще я занимаюсь серфингом!"
На это принц Уильям ответил, что всегда важно находить новые увлечения.
Ранее в сентябре Шакира рассказала, что на карантине увлекалась катанием на скейте. Певица выложила в Сеть несколько фотографий и видео, на которых показала свои навыки.