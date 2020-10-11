Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг

Анастасия Иванова

. Принц Уильям созвонился со знаменитой колумбийской певицей Шакирой по Zoom и обсудил ее увлечение скейтбордингом, экологию и изменение климата.

Поводом для звонка стало то, что Шакира вошла в совет экологической премии Earthshot Prize. Принц Уильям поблагодарил звезду за ее борьбу за экологию и заинтересовался новым спортивным увлечением певицы.

Он рассказал, что смотрел видео, где она каталась на парковке, и очень впечатлился.

© @instagram/shakiraСтоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры1 из 4Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры© @instagram/shakira© @instagram/shakira

Фрагмент разговора принца Уильяма и Шакиры

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Фрагмент разговора принца Уильяма и Шакиры

© @instagram/shakira© @instagram/shakira

Момент разговора принца Уильяма и Шакиры

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Момент разговора принца Уильяма и Шакиры

© @instagram/shakira© @instagram/shakiraСтоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры4 из 4Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры© @instagram/shakira1 из 4Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры© @instagram/shakira2 из 4

Фрагмент разговора принца Уильяма и Шакиры

© @instagram/shakira3 из 4

Момент разговора принца Уильяма и Шакиры

© @instagram/shakira4 из 4Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры© @instagram/shakira

"Я всегда смотрела на скейтбордистов и завидовала им, — продолжила Шакира. — Я хотела уметь кататься также. В этом году, — не знаю, что со мной случилось, — я пыталась поставить на скейт своих детей. Отвезла их в специализированный магазин. Они не особенно впечатлились, чего не скажешь обо мне. Теперь я не могу оторваться от скейта, мне так это нравится. А еще я занимаюсь серфингом!"

На это принц Уильям ответил, что всегда важно находить новые увлечения.

Ранее в сентябре Шакира рассказала, что на карантине увлекалась катанием на скейте. Певица выложила в Сеть несколько фотографий и видео, на которых показала свои навыки.