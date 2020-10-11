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Проститутки Таиланда: сколько стоит снять девушку и как они выживают в коронавирус

«Проституциянезаконна!» - громогласно заявляют власти Таиланда. И более полумиллионаработников секс индустрии этой страны саркастично кивают в ответ. Такогоколичества разнообразных видов проституток, на любой вкус и карман, вы, наверное,не найдете ни в одном государстве. Более того, это часть туристическойпривлекательности Таиланда, ведь многие (и все прекрасно это знают) едут тудаименно ради подобных развлечений. 15 видов проституток и их расценки
# Интересное
По материалам: intrigue

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