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Путин раскрыл, есть ли у него друзья в "большой политике"

Путин раскрыл, есть ли у него друзья в "большой политике"
Президент России Владимир Путин заявил, что в большой политике не может быть друзей, так как превыше всего должны быть интересы государства и народа, передает "Россия 1".

"В большой политике, вообще-то, нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью", – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах.


сообщило, что глава государства рассказал о самых памятных подарках от внуков.
# Политика
По материалам: ria.ru

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