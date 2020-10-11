Путин раскрыл, есть ли у него друзья в "большой политике"

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин заявил, что в большой политике не может быть друзей, так как превыше всего должны быть интересы государства и народа, передает "Россия 1".

"В большой политике, вообще-то, нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью", – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах.

сообщило, что глава государства рассказал о самых памятных подарках от внуков.