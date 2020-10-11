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Путин рассказал о модернизации российского АПК

Путин рассказал о модернизации российского АПК
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса России, а также для укрепления конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции в стране и в мире еще немало предстоит сделать.

"Еще немало предстоит сделать для модернизации и повышения эффективности АПК, для укрепления конкурентной способности отечественной продукции в России и в мире, и что особо отмечу, для комплексного развития сельских территорий, их социальной, образовательной инфраструктуры, строительства современных объектов здравоохранения и культуры", - сказал Путин в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он отметил необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни человека и семей с детьми в сельских поселениях. "А на селе у нас живет много именно больших, многодетных семей. И это замечательно, за этим будущее", - добавил президент.


По его словам, в стране существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, хорошие темпы роста фиксируются в тепличном овощеводстве.


"Такие достижения были бы невозможны без высокого профессионализма, энергии и самоотдачи работников отрасли. Без вашей готовности к развитию, освоению передовых технологий и подходов в ведении сельского хозяйства. Убежден, что впереди вас ждут новые успехи и свершения", - подчеркнул Путин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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