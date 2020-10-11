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Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19

Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
Российский агропромышленный комплекс (АПК) продолжал стабильно работать даже в сложных условиях и в режиме ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

"Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать. Вы трудились, не только проявляя высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество", - сказал он в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Поздравление президента показали в эфире телеканала "Россия 24".


Также он заявил, что российские предприятия агропромышленного комплекса в период пандемии не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно провели посевную и в срок начали уборочную кампанию.


"В самые сложные и тяжелые месяцы и недели этого года не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно и в полном объеме была проведена посевная, а летом также в срок началась уборочная кампания", - сказал президент.

Глава государства также отметил высокие показатели урожая. "И уже сейчас можно сказать, что урожай будет хороший. Вновь более 120 миллионов тонн зерновых. Отмечу, что показатели, превышающие 100 миллионов тонн, еще относительно недавно считались рекордными, а сейчас, благодаря вашей работе, это устойчивая традиция", - сказал он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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