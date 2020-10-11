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Режиссер "Не время умирать" займется сериалом о военных летчиках

Режиссер "Не время умирать" займется сериалом о военных летчиках
. Режиссер Кэри Фуканага ("Настоящий детектив", "Не время умирать") снимет три первых эпизода сериала "Повелители воздуха", сообщает Deadline.

Это будет его следующая работа как режиссера после фильма о Джеймсе Бонде. Съемки предположительно начнутся в марте.

Всего в проекте будет десять эпизодов, он станет продолжением военных минисериалов на канале HBO ("Братья по оружию" и "Тихий океан"). "Повелители воздуха" тоже сначала были запущены в работу на HBO, но затем этот проект перешел на Apple+.


Исполнительные продюсеры всей трилогии Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Гари Гоэцман.


В основе "Повелителей воздуха" книга Дональда Л. Миллера о молодых американских летчиках, которые служили на борту бомбардировщика во время Второй мировой войны.

Бюджет проекта составляет около 200 миллионов долларов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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