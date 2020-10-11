Россия остановила войну в Карабахе, но статус-кво уже нарушен — эксперт
Россия остановила войну в Карабахе, однако дестабилизирующий регион фактор Турции никуда не исчез. Об этом в беседе с корреспондентом ИА Newstes заявил эксперт по карабахскому конфликту, автор книги «Карабахский дневник» Татул Акопян.
Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 октября после длительных переговоров в Москве договорились о прекращении огня в зоне карабахского конфликта в гуманитарных целях для обмена военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
Согласно договоренности, которая уже вступила в силу (однако, по сообщениям Минобороны Армении, бои на передовой продолжаются), объявляется о прекращении огня с 12.00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.
«Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», — говорится в документе.
Данное заявление, по словам Татула Акопяна, дает время сторонам конфликта, чтобы вздохнуть и оценить ситуацию. «Это была очень кровопролитная война. Ее нельзя сравнивать ни с первой карабахской войной 1992−94 гг., ни с апрельской войной 2016 года. Стороны сейчас далеки от прочного перемирия, и на деле невозможно будет вернуться к ситуации до 27 сентября. Статус-кво, установленный после апрельских боев 2016 года, нарушен», — пояснил эксперт.
Насколько прочным будет гуманитарное перемирие, эксперт не может сказать, поскольку это зависит от многих факторов.
«Во-первых, сумеют ли власти Армении, Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана пойти против внутренних милитаристских настроений и заглушить их, что кажется труднореализуемой задачей. Во-вторых, сможет ли президент Ильхам Алиев „продать по выгодной цене“ своему народу „достижения“, достигнутые в войне». В-третьих, многое будет также зависеть от того, насколько сильным будет внешнее давление по принуждению сторон к миру и нейтрализации влияния Турции, что тоже труднореализуемая задача», — пояснил он, добавив, что Турция нарушила установленное в регионе хрупкое равновесие. В связи с этим, по словам армянского эксперта, ситуация крайне неустойчивая.
«Все зависело от складывающейся на тот момент ситуации на передовой. Если азербайджанские войска имели определенные временные успехи в театре военных действий, Баку даже не хотел слушать призывы приостановить военные действия. Когда же азербайджанские войска отступали с многочисленными потерями, власти Азербайджана просили перемирия», — напомнил наш собеседник.
Все же, по его словам, двухнедельные боевые действия в зоне карабахского конфликта и переговоры в Москве показали, что лишь Россия является той силой, которая в состоянии стабилизировать ситуацию в регионе, уговаривая или принуждая стороны к миру. «При посредничестве России в 1994 году было заключение соглашения о перемирии, она сумела стабилизировать ситуацию после апрельской войны 2016 года и сделала это сейчас», — заключил он.