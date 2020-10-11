Россия остановила войну в Карабахе, но статус-кво уже нарушен — эксперт

Лидия Мартынова

Россия остановила войну в Карабахе, однако дестабилизирующий регион фактор Турции никуда не исчез. Об этом в беседе с корреспондентом ИА Newstes заявил эксперт по карабахскому конфликту, автор книги «Карабахский дневник» Татул Акопян.

«Принятое в Москве по итогам длительных переговоров между главами МИД Армении, России и Азербайджана заявление о гуманитарном перемирии еще не подразумевает длительное перемирие, и в любой момент оно может быть нарушено. Нужно отдать должное России. В результате активного посредничества она сумела остановить войну. Была актива в посреднической деятельности и Франция — другая страна — сопредседатель Минской группы ОБСЕ», — пояснил он.

Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 октября после длительных переговоров в Москве договорились о прекращении огня в зоне карабахского конфликта в гуманитарных целях для обмена военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Согласно договоренности, которая уже вступила в силу (однако, по сообщениям Минобороны Армении, бои на передовой продолжаются), объявляется о прекращении огня с 12.00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», — говорится в документе.

Данное заявление, по словам Татула Акопяна, дает время сторонам конфликта, чтобы вздохнуть и оценить ситуацию. «Это была очень кровопролитная война. Ее нельзя сравнивать ни с первой карабахской войной 1992−94 гг., ни с апрельской войной 2016 года. Стороны сейчас далеки от прочного перемирия, и на деле невозможно будет вернуться к ситуации до 27 сентября. Статус-кво, установленный после апрельских боев 2016 года, нарушен», — пояснил эксперт.

Насколько прочным будет гуманитарное перемирие, эксперт не может сказать, поскольку это зависит от многих факторов.

«Во-первых, сумеют ли власти Армении, Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана пойти против внутренних милитаристских настроений и заглушить их, что кажется труднореализуемой задачей. Во-вторых, сможет ли президент Ильхам Алиев „продать по выгодной цене“ своему народу „достижения“, достигнутые в войне». В-третьих, многое будет также зависеть от того, насколько сильным будет внешнее давление по принуждению сторон к миру и нейтрализации влияния Турции, что тоже труднореализуемая задача», — пояснил он, добавив, что Турция нарушила установленное в регионе хрупкое равновесие. В связи с этим, по словам армянского эксперта, ситуация крайне неустойчивая.

«Не исключено, что московское заявление о гуманитарном перемирии может стать началом обратного отсчета следующего военного столкновения», — выразил мнение эксперт, добавив, что в истории карабахской войны было немало случаев, когда стороны достигали перемирия, но через некоторое время оно нарушалось.

«Все зависело от складывающейся на тот момент ситуации на передовой. Если азербайджанские войска имели определенные временные успехи в театре военных действий, Баку даже не хотел слушать призывы приостановить военные действия. Когда же азербайджанские войска отступали с многочисленными потерями, власти Азербайджана просили перемирия», — напомнил наш собеседник.

Все же, по его словам, двухнедельные боевые действия в зоне карабахского конфликта и переговоры в Москве показали, что лишь Россия является той силой, которая в состоянии стабилизировать ситуацию в регионе, уговаривая или принуждая стороны к миру. «При посредничестве России в 1994 году было заключение соглашения о перемирии, она сумела стабилизировать ситуацию после апрельской войны 2016 года и сделала это сейчас», — заключил он.