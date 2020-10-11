Россиян предупредили о меняющих батареи мошенниках

Вадим Карасев

Граждане должны быть внимательными при заключении договоров на замену батарей, поскольку во время отопительного сезона активизируются мошенники. Об этом предупредили в Национальном центре финансовой грамотности.

Как объяснила эксперт Елена Бобкова, недобросовестные фирмы пользуются тем, что клиенты не вчитываются в договор, и могут подсунуть испорченные комплектующие или искусственно завысить стоимость работ.

"Может оказаться, что нужно доплатить за детали, сборку, проверку, продувку — в общем, за множество дополнительных услуг. Внимательно читайте договор и приложения к нему, задавайте вопросы и, если сомневаетесь, предлагайте внести изменения", — цитирует Бобкову РИА Новости.

Она также советует в случае обращения за услугой в компанию или к ИП проверить их деятельность на сайте Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

"Это сразу позволит не попасться на удочку фальшивых организаций. Если вы видите признаки неблагонадежности, лучше с ними не связываться, зачастую ликвидация последствий от работы таких горе-мастеров обойдется гораздо дороже, чем прямое обращение в более дорогую, но надежную компанию", — пояснила эксперт.

Коллега Бобковой Игорь Григорьянц описал одну из схем, которой пользуются аферисты. Так, фирма может провести демонтаж старых батарей и взять предоплату на новые, пообещав "привезти их завтра".

"Дело закончится тем, что вы останетесь без батарей и предоплаты. Если схема двухуровневая, то "внезапно" позвонит другая фирма, которая предложит исправить ситуацию. Затраты будут гораздо выше, а качество работ будет желать лучшего", — рассказал Григорьянц.

В многоквартирных домах мошенники проворачивают и совсем сложные алгоритмы под видом капитального ремонта.

"На первом этапе мошенники под видом сотрудников управляющей компании или представителей теплосетей проводят якобы плановую проверку в доме. После этой проверки батареи могут перестать работать, работать хуже или вообще начать протекать. И тогда, как по волшебству, в подъезде появляются объявления о замене батарей", — объяснил эксперт.

Злоумышленники также любят работать под видом сотрудников управляющей компании и требовать деньги сразу за замену батарей и, например, на ремонт фасада и подъезда, предлагая скидку за полную оплату "всего сразу". Эксперты напоминают, что взносы на капремонт покрывают стоимость всех работ по дому.