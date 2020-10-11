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Российские космонавты на МКС лишились новогодних подарков

Российские космонавты на МКС лишились новогодних подарков

"Роскосмос" перенес на следующий год два космических запуска, из-за чего космонавты Международной космической станции не получат новогодние подарки. Об этом сообщил представитель пресс-службы госкорпорации.

Как рассказал собеседник РИА Новости, из-за проведения дополнительных проверок "Роскосмос" перенес на следующий год два космических запуска - с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" и метеорологическим спутником "Арктика-М". Запуски планировались с космодрома Байконур ракетами-носителями "Союз-2".

Причем на борту "Прогресса МС-16" должны были находиться новогодние подарки. Точные даты запусков будут названы позднее.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее стало известно, что утечка воздуха в российском модуле МКС, впервые зафиксированная в сентябре 2019 года, в течение года ускорилась в 5 раз. В августе-сентябре экипажу пришлось дважды изолироваться в российском сегменте станции с целью проверки герметичности люков. 5 октября экипаж МКС не смог устранить утечку воздуха с помощью скотча.

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По материалам: uposters.ru

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